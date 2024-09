Prostym i dostępnym rozwiązaniem, dzięki któremu zaoszczędzimy na zakupach w drogeriach Rossmann , jest darmowa aplikacja mobilna , dostępna na systemy Android i iOS. Dzięki niej użytkownicy mogą korzystać z licznych promocji, rabatów i specjalnych funkcji, które znacznie upraszczają zakupy. Wystarczy ściągnąć aplikację na telefon, aby skorzystać z opcji takich jak Rossmann GO, kupony za uśmiech czy szybkie akcje promocyjne. Jedną z najciekawszych funkcji jest wspomniane Rossmann GO - narzędzie, które pozwala skanować produkty bezpośrednio w sklepie i płacić za nie przez telefon, omijając kolejki. Co więcej, aplikacja oferuje dodatkowy 5 proc. rabat na zakupy dokonane w ten sposób.

Kolejna opcja dostępna w aplikacji to "Kupon za uśmiech". Wystarczy uśmiechnąć się do telefonu, a aplikacja wygeneruje kupon promocyjny na wybrane produkty. Jest to doskonała okazja, aby zyskać zniżki na produkty, które akurat są nam potrzebne. Na przykład, ofertą, którą możemy wygenerować w ten sposób, jest 1+1 na produkty higieniczne marki Facelle lub 1+1 na produkty marki Rubin, która produkuje m.in. worki na śmieci.



Aplikacja oferuje również promocję "Cena z apką", która daje możliwość zakupu wybranych produktów po obniżonych cenach. Rabat aktywuje się automatycznie przy kasie po zeskanowaniu aplikacji lub w trakcie korzystania z Rossmann GO.