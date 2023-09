Wróżka Aida zwraca się do Polaków

Na początku września i progu jesieni Aida Kosjan - Przybysz postanowiła przypomnieć swoim obserwatorom, że poczucie szczęścia zależy od nich samych. Wróżka Aida przestrzega też przed rozpamiętywaniem dawnych krzywd. Do swoich fanów zwróciła się słowami [pisownia oryginalna]:

“Czasami szczęście czeka na znak. Na zgodę, że jesteśmy gotowi je przyjąć. Teraźniejszość potrzebuje twojej obecności. Bo właśnie z tu i teraz ruszasz w drogę zwaną przyszłością.Do szczęścia potrzebujesz wewnętrznej przestrzeni, umysłu i duszy wolnych od żalu i rozpamiętywania ciężkich chwil. Puścić to co ciężkie, co jak kotwica trzyma statek w miejscu i nie pozwala tobie ruszyć".

Wróżka Aida: “My jesteśmy nadajnikami, to my przyciągamy jak szczęście tak i nieszczęścia"

Wizjonerka Aida uprzedza też, że aby szczęście przyszło do człowieka, musi się on na nie otworzyć. Jednocześnie wizjonerka zwraca uwagę, że ludzie przyciągają zarówno szczęście, jak i nieszczęście, ale dzięki wsłuchaniu się w wewnętrzny głos, który Aida Kosjan-Przyby porównuje do światła latarni morskiej, potrafimy wybrać drogę wiodącą do szczęścia. Wróżka Aida przypomina [pisownia oryginalna]:



Musisz otworzyć się na przyjęcie tego co obudzi w tobie radość. Najważniejsze, żebyście nie mieli przeciągów wewnątrz siebie, by światełko, z którym przychodzimy na świat nie zgasło. Każdy z nas, bez wyjątku ma światło w sobie, które jest latarnią morską dla szczęścia. My jesteśmy nadajnikami, to my przyciągamy jak szczęście tak i nieszczęścia. Myśl dobrze, Życz dobrze. Żyj dobrze. Aida Kosjan-Przybysz

Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz jest gruzińską Ormianką na stałe związaną z Polską. Jej przepowiednie dotyczące przyszłości kraju przynosiły jej niebywałą popularność. Kobieta jest też kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów i felietonistką. Wróżka Aida intensywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła 54 tysiące osób zainteresowanych jej przesłaniami. Mówi nie tylko o swoich wizjach, ale również przekazuje rady, jak troszczyć się o swój dobrostan.

Jasnowidzka Aida swoje zdolności podobno odziedziczyła po babci. Od wieków dar ten przechodzi na najstarsze córki, w co drugim pokoleniu. Wróżka Aida często powtarza, że nie musi reklamować swoich usług, bo osoby, które jej potrzebują i tak trafią do jej drzwi.

