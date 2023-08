Spis treści: 01 Horoskop na wrzesień 2023 - BARAN

02 Horoskop na wrzesień 2023 - WAGA

03 Horoskop na wrzesień 2023 - LEW

Horoskop na wrzesień 2023 - BARAN

Zdjęcie Baran / Picsel / 123RF/PICSEL

Wrzesień przyniesie Baranowi dużo odwagi i energii do życia. Ponieważ nie będziesz się o nic martwić, wszystko pójdzie gładko. Nawet konflikty w pracy nie będą ci przeszkadzać. Przeciwnie, przynajmniej poćwiczysz dyplomację. Odniesiesz również duży sukces we wzmacnianiu relacji, więc nie bój się kontaktować ze starymi przyjaciółmi, zapraszać ich do siebie i ożywiać swoją przyjaźń. Jeśli nadal szukasz bratniej duszy, może w końcu przyciągniesz miłość do swojego życia.

Baran często myśli o wrześniu jako o nowym początku. Zazwyczaj uwielbia zmiany, a ten miesiąc mu je da. Problemy, które może przynieść nowy rok szkolny i koniec wakacji, nie odstraszą cię. Wręcz przeciwnie, dzięki pozycji Słońca bez lęku stawisz czoła wszystkim wyzwaniom i nadal będziesz miał dużo energii na hobby i rodzinę. Ta energia będzie miała również pozytywny wpływ na ludzi wokół ciebie. Zastanów się dokładnie, jak wpływasz na każdą osobę. Możesz pomóc niektórym uniknąć depresji i stresu, ale inni mogą być oburzeni twoim sukcesem.



Horoskop na wrzesień 2023 - WAGA

Zdjęcie Waga / Picsel / 123RF/PICSEL

Wrzesień będzie dla ciebie energicznym miesiącem. Poczujesz potrzebę zmiany otoczenia. Z wielkim entuzjazmem przystąpisz do remontu mieszkania, a przynajmniej zrobisz duże porządki, które planowałeś już od dawna. Jeśli chodzi o relacje, znajdziesz się w sytuacji, która sprawi, że będziesz zazdrosny. Zaczniesz czuć się zagrożony i będziesz chciał walczyć. Jednak ta reakcja może być po prostu szkodliwa, więc uspokój się, pomyśl, abyś mógł wrócić z czystą głową i nie działać tak impulsywnie. W rezultacie nie będzie to tak poważne, jak się wydaje.

Wagi po prostu poczują się świetnie we wrześniu. Będziesz zdrowy jak koń, a choroby i przeziębienia nie będą cię niepokoić. Będziesz w świetnej formie, więc nie powinieneś spocząć na laurach i wykorzystać ten miesiąc do uprawiania sportu. Mars będzie cię wspierał i da ci mnóstwo zarówno fizycznej i mentalnej energii. Poczujesz również jego wpływ pod względem seksualności. W szczególności tyczy się to mężczyzn. Uważaj jednak na swoją skłonność do bycia agresywnym w przypadku odrzucenia.

Horoskop na wrzesień 2023 - LEW

Zdjęcie Lew / Picsel / 123RF/PICSEL

Wrzesień i nadchodzący początek roku szkolnego będą bardzo spokojne dla Lwa. W tym miesiącu odkryjesz w sobie talent muzyczny, który zdecydowanie powinieneś zacząć rozwijać. Spróbuj zapisać się na kurs - śpiewu albo gry na gitarze. Poszerzysz swoje horyzonty i zaspokoisz swojego twórczego ducha. W tym miesiącu obudzą się również twoje umiejętności kulinarne. Zaczniesz eksperymentować z różnymi przepisami. Unikaj jednak słodkości, ponieważ twoje ciało będzie podatne na nadwagę. Lepiej zwrócić uwagę na warzywa w diecie oraz odpowiednie spożycie wody.

Wrzesień da ci doskonałą okazję, aby skorzystać ze słonecznych dni, aby trochę popodróżować. Wybierz dobre biuro podróży, ponieważ może to być ostatnia okazja do wyjazdu za granicę w tym roku. Nie wahaj się, ponieważ zapewni ci to dużo energii psychicznej na resztę roku. Lwy będą w stanie bardzo dobrze radzić sobie ze stresem. Postaraj się, aby wydarzyły się rzeczy, które odkładałeś przez długi czas. Będziesz o krok przed innymi.

