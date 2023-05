Aida Kosojan-Przybysz urodziła się w Gruzji, ale to z Polską właśnie związała niemal całe swoje dorosłe życie. Dziś jest szczęśliwą żoną, matką dwóch córek i od niedawna również babcią.

Jak sama podkreśla, swoje życie podporządkowała w głównej mierze wysiłkom niesienia ludziom pomocy, korzystając z motywacyjnych przesłań i daru przewidywania przyszłości.

Wielu fanów Aidy wskazuje na jej niezwykle trafne przepowiednie i niemal w każdym jej słowie doszukują się ukrytego sensu.

Przepowiednie Aidy Kosojan-Przybysz. Co zobaczyła ormiańska jasnowidząca?

Wizjonerka ma w swojej rodzinie niezwykle długą historię zdolności jasnowidzenia. Okazuje się, że przyszłość w jej rodzinie przepowiadała nie tylko mama Aidy, ale również jej babcia. Ta druga miała nawet "wywróżyć" Kosojan-Przybysz jej przyszłego męża.

Babcia zdradziła wizjonerce, że pozna, zakocha się i stworzy szczęśliwą rodzinę z mężczyzną o imieniu zaczynającym się na "A".

Przepowiednia babci spełniła się co do joty - dziś Aida jest żoną pana Adama i razem tworzą harmonijny związek, wspierając wspólnie swoje ukochane córki.

Aida Kosojan-Przybysz "odziedziczyła" dar jasnowidzenia po swoich przodkach. Wielu obserwatorów zwraca uwagę na to, że to właśnie ormiańska wizjonerka przewidziała pandemię oraz wszystkie jej następstwa, by potem przestrzec Polaków przed nadciągającą inflacją.

Choć czasy są trudne, wróżka wciąż stara się podnosić swoich fanów na duchu i służyć im dobrą radą w postaci chociażby słów otuchy, które niejednokrotnie kieruje w ich stronę.

Nowe przesłanie Aidy Kosojan-Przybysz. Jej słowa o miłości poruszają do głębi

Ostatnio w mediach społecznościowych wróżki pojawiło się nowe przesłanie. Tym razem wizjonerka postanowiła skupić się na energii słowa "miłość". Co napisała?

Prawdziwa miłość nie zna granic. Zna wszystkie języki świata. Zna drogę od pustyni do oceanu.

- w ten sposób Aida zaczęła swój wpis. Można się domyślić, że właśnie w ten sposób chciała zwrócić uwagę na znaczenie miłości w naszym życiu oraz to, jak potężną rolę ona odgrywa. Jasnowidząca podkreśliła również, że prawdziwa miłość jest bezwarunkowa i bezkompromisowa. Jest tym, co wzmacnia i determinuje nasze losy, a także pomaga przetrwać największe życiowe upadki.

Dociera do serca i duszy. Nie boi się niczego. Od miłości zaczyna się życie napisała Aida

Pod postem posypały się podziękowania za kolejną inspirację i pozytywne słowa. Przesłanie Aidy może nieść ukojenie zwłaszcza samotnym, którzy stracili już nadzieje, na znalezienie miłości i bliskości w swoim życiu. Wróżka wyraźnie dała do zrozumienia, czym naprawdę jest uczciwe uczucie, na podwalinach którego można budować wspólną przyszłość.

