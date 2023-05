Spytała księdza, czy w ciąży można wziąć ślub. Odpowiedź była krótka

TikTok to platforma kojarząca się z czysto rozrywkowym kontentem, a jednak ksiądz Piotr Jarosiewicz traktuje to medium bardzo poważnie — jako sposób na ewangelizację i żywy kontakt z wiernymi.

Kapłan nie unika też odpowiedzi na kontrowersyjne pytania, jakie kierują do niego obserwujący — a jest już ich około 250 tysięcy — wyjaśniał już skomplikowane kwestie dotyczące życia w niesakramentalnych związkach, czy małżeństwa z ateistą.



Jego fani chcą też wiedzieć, czy odrobienie za kogoś pracy domowej to grzech, albo czy można czytać Koran. Ksiądz Piotr nigdy nie waha się przed rozwikłaniem trudnych dylematów, a swoje odpowiedzi formułuje w brawurowym stylu "krótko, jasno i na temat" — bo tiktokowy przekaz musi się zamknąć w kilkudziesięciu sekundach.

"Czy kobieta w ciąży może wziąć ślub kościelny?"

Tak było też w przypadku pewnej internautki, która zaczepiła księdza pytaniem — "czy kobieta w ciąży może wziąć ślub kościelny?". Wiele par zadaje sobie to pytanie, a niektóre z nich nawet przypuszczają, że możliwość taka jest wykluczona.



A jednak życie nie zawsze toczy się według z góry ustalonego scenariusza. Niektórzy dowiadują się o ciąży dopiero po tym, gdy powiedzieli sakramentalne "tak". Inni z kolei decydują się na ślub dopiero po odkryciu, że za dziewięć miesięcy będą potrzebować większego mieszkania. I takie pary często zadają sobie pytanie o możliwość wzięcia ślubu w kościele.



W odpowiedzi na pytanie o "ślub w ciąży" ksiądz Piotr nagrał krótkie wideo, w którym rozwiał wątpliwości tiktokerki



"Pewnie, że tak. Jak najbardziej" - powiedział krótko.



"Ciąża [...] jest to nie tylko dar, ale i zadanie. [...] By sprostać temu zadaniu, mamy mieć siły, które czasem się kończą, mamy mieć mądrość, która czasem nie wystarcza [...]. Ślub to moment, w którym ja się otwieram na rzeczywistość Boga, który chce pomagać w domu, w rodzinie, za chwilę w małżeństwie" - wyjaśnił.



W komentarzach pod filmikiem kilka internautek potwierdziło, że same brały ślub w ciąży, a jedna wyznała, że na tej samej maszy przyjęła sakrament małżeństwa i ochrzciła dziecko. Inni dopytywali, jak fakt ślubu w ciąży ma się do wymaganej przez Kościół czystości przedmałżeńskiej.



Ślub w ciąży, czy przez ciążę?

Rzeczywiście, o ile stanowisko Kościoła w kwestii pożycia przedmałżeńskiego jest jednoznacznie negatywne, o tyle w sprawie ślubów osób posiadających dzieci Kościół mówi zdecydowane "tak", podkreślając, że małżeństwo rodziców służy przede wszystkim dobru potomstwa.



Jednak należy też rozróżnić śluby brane z dzieckiem w drodze, od ślubów ze względu na dziecko. Według prawa kanonicznego ciąża pozamałżeńska może być przyczyną zawarcia nieważnego małżeństwa, ponieważ ślub może być wówczas brany pod przymusem lub silną presją społeczną.



W grę może też wchodzić niezdolność psychiczna jednego z małżonków, lub nawet obojga, do podjęcia trudów życia małżeńskiego i uniesienia obowiązków z nim związanych.



W przypadku "wpadki" decyzja o ślubie może być nieprzemyślana. W sytuacji nieoczekiwanego pojawienia się potomka, para chce przede wszystkim uchronić dziecko przed łatką "nieślubnego" i stworzyć mu warunki do dobrego rozwoju.



"Niestety - szczere chęci nie zawsze idą w parze z możliwościami. Nie jest zatem wykluczone, że przynajmniej jedno z partnerów, stając przed ołtarzem i zawierając ślub w związku z tzw. wpadką, było niedojrzałe emocjonalnie, co czyniło je niezdolnym psychicznie do wstąpienia w związek małżeński" — czytamy na portalu Kancelarii Kanonicznej Adwokat Kościelny.

