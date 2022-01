Aida Kosojan-Przybysz jest niewątpliwie najbardziej znaną jasnowidzką w Polsce. Wizjonerka ormiańskiego pochodzenia wielokrotnie podkreślała, że dar jasnowidzenia był przekazywany w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie. - Od pokoleń wiemy, że widzimy więcej, czujemy więcej i przekazujemy. Nie jesteśmy tylko od razu tego świadomi - zdradziła w jednym z wywiadów Aida.

Jasnowidzka podzieliła się swoimi wizjami dotyczącymi nadchodzącego roku. Choć wiele osób pochodzi do nich sceptycznie, warto przypomnieć, że rok 2020 Aida zapowiadała jako "Rok Maski", a 2021 jako "Rok Miecza". W zależności od interpretacji tych słów, wizje te - według niektórych - okazały się dość trafne. Nowo powitany przez nas 2022 rok wizjonerka określiła jako "Rok Korytarza". Co to może dla nas oznaczać?



2022 "Rokiem Korytarza"

Według Aidy rok 2022 odczujemy tak, jakbyśmy szli korytarzem, poszukując odpowiednich dla siebie drzwi. Radzi nam przy tym, byśmy traktowali bliźnich jak swoich sąsiadów i wzajemnie się wspierali.

To czas, w którym będziemy podejmować ważne decyzje, moment przejścia ze starego do nowego świata, zmiany pracy, partnera czy też kraju zamieszkania. To czas przemiany wewnętrznej. Wchodząc w korytarz, zastanawiamy się, dokąd nas doprowadzi. Dla niektórych może być wyjątkowo kręty. Od intuicji i spostrzegawczości, stanu wewnętrznego zależy – gdzie dotrzemy. To też rok spotkań z ludźmi i często przypadkowych relacji, z których może wiele wyniknąć

- zdradziła wizjonerka w wywiadzie dla "Wprost".



Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz i Krzysztof Jackowski często ujawniają swoje wizje opinii publicznej / BLAWICKI PIOTR / East News

Być może po trudnych dla nas wszystkich dwóch latach nadszedł czas, w którym dzięki temu, czego doświadczyliśmy, zdobędziemy się na odwagę, by zmieniać to, do czego wcześniej dojrzewaliśmy. Nie bez powodu Aida wspomniała również, że ten rok będzie dobry dla tych, którzy mają świadomość, dokąd zmierzają.



Ten rok nie lubi przypadków, lubi zaplanowanie, świadome wybory. Trzeba mieć wiele cierpliwości i dużo siły, by dotrzeć do właściwych drzwi

- dodała jasnowidzka.



Cenną i uniwersalną radą na 2022 rok daną nam przez Aidę, jest ta traktująca o pomaganiu innym ludziom. Wizjonerka mówi, że w 2022 roku pomagając innym, pomagamy również sobie samym. Dzięki takiej postawie możemy zyskać przyjaciół, na których sami będziemy mogli liczyć w trudnych sytuacjach.



Wizja Aidy o 2022 roku w polityce

Tym, co budzi naszą ogromną ciekawość, są wydarzenia w życiu publicznym, które mogą zaskoczyć nas w tym roku. Aida nie pominęła tego tematu i zdradziła swoją wizję dotyczącą polskiej polityki w 2022 roku. Kobieta zaznacza, że najbardziej kluczowe wydarzenia będą miały miejsce wiosną. To właśnie wtedy zostaną podjęte ważne decyzje.



Zdjęcie Co mogą znaczyć słowa Aidy dotyczące strzelających piorunów? / LUKASZ SZCZEPANSKI/REPORTER / East News

W szczególną konsternację może wprawić zdanie dotyczące strzelających piorunów:



Wiele będzie się działo za zamkniętymi drzwiami. Dwie mocne partie i jedna mniejsza będą mocno rywalizować. Ta trzecia partia będzie lawirować, nie będzie wiedziała, do kogo się przyłączyć. Jakieś pioruny strzelą, to jest pewne

- wyjawiła Aida.



Niezgoda między ugrupowaniami w 2022 roku w dalszym ciągu będzie czymś, co wysuwać się będzie na pierwszy plan. Wizjonerka zdradziła, że w swoim proroctwie na ten rok dostrzega polityków z różnych ugrupowań "podnoszących razem ciężki stół", ale nie wiedzących, gdzie go postawić. - Jedni zadowoleni, gdy stoi bardziej na prawo, inni - gdy na lewo - powiedziała Aida.



Królowie stoją na korytarzu, żaden z nich nie wybija się na pierwszy plan. I żaden z nich nie siedzi też na swoim tronie. Widzę opuszczone miejsca

- tajemniczo podsumowała swoją wizję Aida.



Co może to oznaczać dla nas w praktyce? Pokażą nam to najbliższe miesiące.

