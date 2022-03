Poroże jelenia: kiedy jeleń zrzuca poroże?

Zrzutami określa się poroże, które co roku zrzucają zwierzęta jeleniowate, a więc: sarny, łosie i jelenie. Zrzuty w przypadku starych osobników zaczynają się w już na przełomie lutego i marca. Przy odrobinie szczęścia podczas leśnego spaceru można wówczas natknąć się na cenną zdobycz.

Poroże jelenia: cena

Zrzucone poroże wygląda niezwykle okazale. Jednak to nie wygląd sprawia, że wiosną lasy nawiedzają masowo poszukiwacze zrzutów. Co prawda wielu miłośników zbiera znaleziska do własnych kolekcji, pojawiają się jednak również takie osoby, które przeczesują las w nadziei na szybki i łatwy zarobek. Jak przedstawia się cena za zrzuty? W hurcie za kilogram zrzuconego poroża można otrzymać nawet 100 złotych! Oczywiście ceny zrzutów uzależnione są od ich rozmiaru i wagi. Jednak sprzedając największe okazy, można zyskać nawet kilkaset złotych!

Czy każdy ma prawo zbierać zrzucone przez zwierzęta jeleniowate poroże? "W Polsce nie trzeba żadnego pozwolenia na poszukiwanie i zabieranie z lasów gospodarczych zrzutów" - tłumaczą w poście na Facebooku.

Kuszące ceny zrzutów oraz brak ograniczeń związanych z ich poszukiwaniem sprawiają, że w marcu w lasach aż roi się od osób, które chcąc znaleźć i sprzedać poroża, zachowują się nieodpowiednio. Leśnicy w minionych latach prosili, aby podczas poszukiwań nie płoszyć dzikich zwierząt i zachowywać bezpieczną odległość. W pogoni za zarobkiem niektórzy tropią jelenie (nawet na quadach), a w związku z tym, zmuszają zwierzęta do ciągłego przemieszczania się. Podczas ucieczki osobniki nie zawsze są w stanie znaleźć wystarczającą ilość pożywienia - to wpływa na ich zdrowie.

Leśnicy alarmują: Jak szukać zrzuconego poroża?

Leśnicy Lasów Państwowych postanowili przypomnieć poszukiwaczom poroży o tym, jak należy zachowywać się w lesie. W poście na Facebooku zaznaczyli, że zrzuty "to dla wielu niewątpliwie jedna z najbardziej cenionych pamiątek z lasu". O czym warto pamiętać podczas poszukiwań:

· Nie hałasujemy i nie tropimy uporczywie jeleni. Zwierzęta też muszą mieć spokój w lesie i swoich ostojach, a dodatkowe płoszenie sprawi, że jelenie uciekną daleko od naszych miejsc poszukiwań i wtedy szanse na znalezienie zrzutów spadają.

· Zrzuty najłatwiej znaleźć w miejscach żerowania jeleni, na łąkach, oziminach, przy różnego rodzaju ogrodzeniach pól. Ale tak naprawdę, można je znaleźć wszędzie, gdzie tylko jelenie przechodziły.

· Warto odpowiednio się ubrać, zabrać jedzenie, coś do picia, lornetkę, naładowany telefon i inne elementy turystycznego wyposażenia, bo to jednak wyprawa na ładnych kilka godzin lub na cały dzień. Dobrze mieć plecak, do którego przytroczymy to, co znajdziemy.

Zdjęcie Zrzuty to poroże jelenia lub sarny, które raz do roku gubią samce tych gatunków / EEI_Tony/easyfotostock/Eastnews / East News

