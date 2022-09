"Zaczęło się coroczne przedstawienie". Leśnicy pokazali nagranie

Leśnicy pokazali nagranie z rykowiska

Na facebookowych profilach nadleśnictw nie brakuje zdjęć oraz nagrań leśnych zwierząt, roślin i grzybów. Publikowane posty zazwyczaj spotykają się z ogromnym zainteresowaniem internautów i są szeroko komentowane.

Tym razem Nadleśnictwo Baligród opublikowało wideo, na którym widać byka i łanię. "Zaczęło się coroczne przedstawienie" - napisano pod postem. Słychać na nim, jak samiec w towarzystwie samicy wydobywa z siebie głośny odgłos.

Internauci nie potrafili przejść obojętnie wobec nagrania. Pojawiło się pod nim mnóstwo słów zachwytu. "Świetne. I widoki takie cudne", "Niesamowite wrażenie robi rykowisko, a jakie okazy jeleni można pooglądać" - czytamy pod wideo.

Czym jest rykowisko?

Rykowiskiem nazywa się okres godowy jeleni. Ma on miejsce jesienią, a jego nazwa pochodzi od odgłosów wydawanych w tym czasie przez byka. Zazwyczaj zaczyna się w połowie września, ale zdarza się również tak, że ryczące jelenie słychać znacznie wcześniej. Rykowisko trwa mniej więcej cztery tygodnie.

W tym czasie byki wydają głośne odgłosy. Wszystko po to, by w ten sposób zwabić samicę, odstraszyć konkurenta lub wyzwać go do walki. Dla samców okres godowy jest wyczerpującym czasem. Zazwyczaj znacznie tracą przez to na wadze.

***

