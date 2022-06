Słońce w Noc Kupały pokonywało Księżyc - w przesileniu letnim przypadającym na noc z 21 na 22 czerwca, słowiański lud upatrywał zwycięstwo Słońca. W ich mitologii symbolizowało ono życie i światło, które panowała nad mrokiem nocy

Chociaż czasy się zmieniają, najkrótsza noc w roku nadal jest owianą magią i nie jest obojętna dla ludzi. Nasi przodkowie uważali, że czas przesilenia letniego sprzyja połączeniu z uzdrawiającymi mocami Ziemi

W astrologii przesilenie letnie jest również pierwszym dniem sezonu Raka. Tego dnia na niebie pojawi się stelium - w jednym rzędzie ustawi się pięć różnych ciał niebieskich: Księżyc, Jowisz, Chiron, Mars i Eris. Wszystkie będą w znaku Barana - mają nam przesłać pomyślną energię, dzięki której będziemy podążać za głosem serca i przejmiemy przewodnictwo nad naszym życiem

Przesilenie letnie - ile trwa noc i dzień

Przesilenie letnie rozpocznie się we wtorek, 21 czerwca, kiedy słońce wejdzie w znak Raka. W 2022 roku najdłuższy dzień będzie trwał dokładnie 16 godzin i 46 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin i 4 minuty. Rzeczywista długość dnia będzie zależała jednak od tego, gdzie znajduje się obserwator. I tak, im dalej na południe, tym dzień będzie krótszy. Słońce zajdzie o godzinie 21:00 i wzejdzie o 4:14. Najkrótsza noc tego roku będzie więc trwała zaledwie 7 godzin i 14 minut.

Noc Kupały - obchody i zwyczaje

21 czerwca przypadają najdłuższy dzień i najkrótsza noc 2022 roku

Noc Kupały w różnych regionach naszego kontynentu nosi różne nazwy. Nie inaczej jest i w Polsce - w naszym kraju funkcjonuje kilka nazw tego święta. To m.in. Sobótka, Noc Sobótkowa, Kupalnocka czy Palinocka. Ale to Noc Kupały jest najbliższa słowiańskim obrzędom, będących celebracją zbliżającego się lata. Obchodzona była w nocy z 21 na 22 czerwca i miała związek ze wspomnianym już letnim przesileniem Słońca. Najważniejszą postacią miał tu być bóg słońca, czyli Swaróg.

Zwyczaje praktykowane w trakcie Nocy Kupały wykorzystywały przede wszystkim dwa żywioły - wodę i ogień. Symbolizowały oczyszczenie, życiowe siły i energię. Dla ludzi była to bez wątpienia wyjątkowa, magiczna noc. W jej trakcie płonęły ogniska, które były najważniejszym elementem obchodów letniego przesilenia. Rozpalano je za wsią, aby oświetlały dobrym duchom drogę do domów, a odpędzały złe moce. Podczas tego ważnego rytuału w ognisku palono różne zioła i hucznie świętowano, co miało to zapewnić zdrowie i urodzaj.

Gdy zapadła noc, zaczynały się zabawy i skoki przez ognisko, Miało to pomóc w oczyszczeniu i zapewnieniu zdrowia, pomyślności oraz płodności. Co więcej, dym z płonących ognisk miał też inne ważne zadanie - wierzono, że sprowadzi dobrą pogodę na nadchodzące żniwa.

W Noc Kupały panny wypuszczały na wodę wianki z zapalonymi świeczkami. Ta, której wianek utrzymywał się na powierzchni najdłużej, miała najszybciej wyjść za mąż. Tej nocy poszukiwano również w lesie kwiatu paproci, który miał zapewnić bogactwo. Podczas Nocy Kupały i już po niej można było bezpiecznie zażywać kąpieli w rzece. Według dawnych wierzeń wcześniej na ludzi czyhały wodne demony. Dopiero magiczna Noc Kupały miała osłabiać ich złe moce.

Noc Kupały, czyli słowiańskie walentynki

Zdjęcie Nasi przodkowie uważali, że czas przesilenia letniego sprzyja połączeniu z uzdrawiającymi mocami Ziemi / 123RF/PICSEL

Niewiele osób pamięta, że Noc Kupały była niegdyś "słowiańskimi walentynkami". Był to czas, w którym młodzi łączyli się w pary. Dlatego też ważnym elementem świętowania były puszczane na wodę wianki. Do ich stworzenia dziewczyny wykorzystywały kwiaty, wstążki i zioła, które wskazały im starsze kobiety. Dodawały do nich świecę i puszczały na rzekę lub strumień. Zgaśnięcie świecy oznaczało staropanieństwo, a gdy wianek zawieruszył się np. w zaroślach - długie oczekiwanie na swojego wybranka.

Chłopcy natomiast ukrywali się w dole rzeki i próbowali wianki wyłowić. Ten, któremu się to udało, wracał do wsi i szukał jego właścicielki. Jednak nie zawsze był to przypadek, bo zdarzało się, że młodzi i zakochani już w sobie ludzie omawiali szczegóły jeszcze przed całą zabawą. A później mogli już okazywać sobie zainteresowanie.

Czy Noc Kupały to Noc Świętojańska?

Zdjęcie Plecenie wianków i puszczanie ich na wodę było nieodłącznym elementem Nocy Kupały / 123RF/PICSEL

Zdarza się, że Noc Kupały bywa mylnie nazywana Nocą Świętojańską. Ta druga wypada trochę później, bo w nocy z 23 na 24 czerwca, w wigilię św. Jana. Noc Świętojańska to chrześcijański odpowiednik Nocy Kupały.

Noc Świętojańska została wprowadzona po to, by "wykorzenić" obchody pogańskiej Nocy Kupały, nazywanej również Sobótką. Na czym polegały obrzędy świętojańskie? Kościół nie mógł zwalczyć tego obrzędu, dlatego postanowił na jego kanwie stworzyć chrześcijańską obrzędowość. Dlatego Noc Świętojańska zwyczaje i obrzędy naszych przodków kontynuuje jako zabawy. To chociażby popularne wianki.

Przesilenie letnie - objawy

Jak wpłynie na nas przesilenie letnie? Okazuje się, że początek astronomicznego lata może się nam dać we znaki. Niektórzy mogą odczuwać wyraźny spadek formy, problemy z koncentracją i znużenie. Na szczęście to tylko chwilowy stan, któremu można zaradzić.

Specjaliści zalecają, aby dbać o nawodnienie organizmu i jego dotlenienie. Ważna będzie tu aktywność fizyczna i przebywanie na świeżym powietrzu. Warto również postawić na zdrową dietę - posiłki możemy wzbogacić w magnez, błonnik i kwasy omega-3.

Niektóre objawy przesilenia letniego:

senność,

bóle głowy,

problemy z koncentracją,

apatia,

rozdrażnienie,

osłabienie fizyczne,

bole mięśni.

