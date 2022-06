Koziorożec dostanie od losu najwięcej. Co przyniesie nam letnie przesilenie?

Tym, co możemy z całą pewnością u siebie zaobserwować, jest to, że czujemy się dobrze, jest w nas jakaś ekscytacja, patrzymy w przyszłość nieco bardziej optymistycznie, jesteśmy dla siebie samych mniej krytyczni, pragniemy relaksu. Koniec sezonu Bliźniąt i wchodzenie w Raka to lekka nerwówka, ale spokojnie - chwilowa. Piękny Rak i jego niesamowita energia szybko sprawią, że nareszcie poczujemy się dobrze we własnej skórze i pozwolimy sobie na nieograniczone bycie sobą, bez konieczności udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Teraz wyraźnie czujemy, że możemy sięgnąć gwiazd.

Jak Słońce w Raku połączone z przesileniem wpłynie na każdy znak zodiaku?

Baran

W końcu jesteś gotowy, żeby otrząsnąć się z przeszłości i iść do przodu. Masz wsparcie w bliskich, los ci sprzyja - nie zatrzymuj się teraz, drogi Baranie. Słońce w Raku sprawi, że poczujesz wiatr w żaglach i moc spełnienia marzeń oraz pokonywania przeszkód, które do tej pory były dla ciebie nie do przejścia. To czas, kiedy nareszcie przestaniesz się bać.

Przed tobą piękny czas, spędzony z bliskimi ci ludźmi.

Byk

Jesteś, Byku, typem, którego część osobowości żyje w letnim klimacie przez cały rok. To wspaniała cecha, pielęgnuj to w sobie. W związku z tym, gdy tylko nastanie czas przesilenia, jesteś na nie gotowy, jak nikt inny - w końcu cały rok to trenujesz! 21 czerwca to dobry dzień, ponieważ daje ci obietnicę wszystkiego, co tak kochasz robić: imprez, koncertów, spotkań ze znajomymi itd.

Słońce w Raku wiąże się dla ciebie z obietnicą i optymizmem. Sezon Raka to czas, w którym zyskujesz pewność, że w twoim świecie wszystko jest ok.

Bliźnięta

Właśnie kończy się tak komfortowa dla ciebie obecność Słońca w twoim znaku. To właśnie ten moment, w którym poczujesz (znów), że bycie Bliźniakiem to dość nerwowe doświadczenie. Ale będzie się też ono wiązało z ulgą, którą dziś poczujesz. Może spłacisz część długu, może dostaniesz podwyżkę. Twój umysł się oczyści i zaczniesz intensywnie rozmyślać o tym, co chciałbyś robić tego lata. Może czas na imprezę?

Rak

Witaj w lecie! Czujesz się dobrze, wiedząc, że możesz wreszcie się zrelaksować? Umiesz to robić, dlatego tak bawi cię codzienna gonitwa twoich znajomych, te nerwy, stresy... a ty, spokojny i swobodny w tym czasie cieszysz się życiem.

To twój sezon urodzinowy, a letnie przesilenie jest dla ciebie jak jedna wielka impreza. Szczęśliwy czas przed tobą, Raku!

Lew

Tak bardzo kochasz lato, prawda? Jesteś osobą, która zorganizuje imprezę tylko po to, żeby uczcić dzisiejsze przesilenie. Kochasz ludzi, uwielbiasz z nimi przebywać, a latem masz do tego całe mnóstwo okazji. Ten sezon daje ci nowe spojrzenie na świat. Docenisz wszystko, co masz w życiu, Lwie i z całą pewnością masz jeszcze wiele do zrobienia.

Panna

To, co teraz czujesz, to wdzięczność. Jesteś przepełniona miłością i uważnością na wszystko wokół. Jesteś w stanie błogości, ale ponieważ taki stan nie może trwać wiecznie, wyciśnij z niego, ile się da. Sezon Raka będzie dla ciebie bardzo dobry, droga Panno. Przygotuj się na zabawę i szczęście.

Waga

Najważniejsze - na nic nie będziesz się teraz skarżyć. Słońce w Raku to czas, w którym masz poczucie, że wszystko jest pod kontrolą i że potrafisz utrzymać równowagę w życiu. Kiedy Słońce wychodzi ze znaku Bliźniąt, Wagi stają się spokojniejsze, napięcie ustępuje. Rzeczy, które zwykle są w stanie doprowadzić je do szaleństwa, jak sprawy miłosne czy praca zawodowa schodzą na dalszy plan. Przesilenie przyniesie ci, Wago, przesilenie w obu tych dziedzinach.

Zdjęcie Co przyniesie letnie przesilenie? / AJ Garcia / Unsplash

Skorpion

Wystarczy jeden dobry, głęboki oddech, aby zacząć odczuwać ciepło i radość z oczekiwania na dobre czasy. Przed nami przesilenie letnie, a w twoim przypadku, Skorpionie, oznacza to, że nadszedł czas, aby zmienić swoje wzorce myślowe. Czujesz, że to, że utknąłeś w miejscu nie jest dobre, już nie czujesz się tam tak komfortowo, jak przez ostatni czas (przyznaj, nawet lata). W pewnym sensie czekałeś od zawsze na okazję, by wyrwać się z tego grajdołu. To, co teraz czujesz, to ekscytacja i chęć do ciężkiej pracy. Słońce w Raku to poczucie gotowości do działania.

Strzelec

Właśnie zacząłeś odzyskiwać swoją moc, Strzelcu, i zaczyna się ona manifestować jako wszystko, czego kiedykolwiek chciałeś. Letnie przesilenie da ci pewność, że w końcu wszystko jest tak, jak być powinno. Możliwe, że ostatnio zmartwienia wzięły górę nad bardziej pozytywnymi aspektami. Na szczęście lato ma dla ciebie zupełnie inne sprawy. Przygotuj się na kreatywną pracę. Jesteś w właściwym miejscu i właściwym czasie. Ciesz się tym czasem!

Koziorożec

Twoje życie miłosne jawi się jak obrazek z pięknego romansu. Dlatego letnie przesilenie to dla ciebie, Koziorożcu, pałacowe wrota prowadzące do jeszcze nowszych, jeszcze piękniejszych doświadczeń dla ciebie i twojej ukochanej osoby. Ze wszystkich znaków zodiaku to właśnie ty, Koziorożcu, otrzymasz najwięcej w czasie tego przesilenia. Prawda jest taka, że ciężko pracowałeś na to szczęśliwe, bezpieczne życie.

Wodnik

Nigdy nie straciłeś nadziei i chociaż widziałeś trudne czasy, zawsze w okresie letnim przychodziło coś w rodzaju odkupienia, wielkiej ulgi. W czasie przejścia Słońca do znaku Raka, drogi Wodniku, twoje serce wypełni się nadzieją. Poczujesz niezwykłą pewność siebie. Będziesz też dużo zdrowszy. To wszystko da ci kopa do życia z entuzjazmem i mądrym podejściem.

Ryby

Koniec sezonu Bliźniąt dla ciebie wielkie święto. Nareszcie możesz się zrelaksować i po prostu poczuć wakacyjny klimat. Koniec smutków! Powitaj zadowolenie i pewność, że wszystko jakoś się ułoży. 21 czerwca da ci przestrzeń do myślenia i optymizmu. Możesz teraz zaangażować się w pracę społeczną, zacznij nawet dziś. Tego lata będziesz robić tylko to, co kochasz.

