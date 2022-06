Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - BARAN

02 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku 2022 roku - BYK

03 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - RAK

05 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku- LEW

06 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - PANNA

07 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku- WAGA

08 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - RYBY

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - BARAN

Aura tego tygodnia obfitować będzie w życie towarzyskie. W pracy czeka cię mniej obowiązków oraz pozytywne nastawienie współpracowników do czasu spędzanego wspólnie poza pracą. Zajęte Barany nie będą miały ochoty na miłosne igraszki, a tym samym zaczną coraz później wracać do domu. Wolne zaś powinny uważać, z kim wchodzą we flirt, żeby potem nie stracić dobrego imienia. W weekend uważaj na swoje impulsywne zachowanie, by nie wdać się w spory z sąsiadami.

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku 2022 roku - BYK

Już od samego poniedziałku aktywnie skupisz się na sferze zawodowej. W pracy będziesz musiał wyjaśnić pewne dokumenty, które mogą być błędnie wypełnione. Zajęte Byki będą musiały zmierzyć się z zazdrością partnera, która nie jest dla nich łatwa, bo im samym ta cecha bywa obca. Wolne zaś wejdą w zupełnie nowe środowisko, odcinając się od dawnego życia.

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - BLIŹNIĘTA

Przed tobą trudny tydzień. W pracy zmierzysz się z oskarżeniami o niekompetencje, ale na koniec tygodnia sprawy przybiorą korzystny obrót dla ciebie. Zajęte Bliźnięta muszą uważać na swoją skłonność do przygód, by nie wpaść jak śliwka w kompot. Wolne zaś wystrzegać się powinny osób, które szantażują ich emocjonalnie, bo związek z taką osobą nie przyniesie im szczęścia. W weekend bądź ostrożny i nie nadużywaj alkoholu, bo twoja impreza może mieć fatalne zakończenie.

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - RAK

W tym tygodniu będziesz miał mało czasu dla siebie. W pracy pojawią się problemy z zaległościami, które trzeba będzie natychmiast wykonać, a to sprawi, że będziesz miał mniej czasu na bieżące obowiązki. Zajęte Raki zastanowią się nad statusem swojego związku oraz tym czy partner jest dla nich osobą toksyczną, czy może się mylą. Wolne zaś poświęcą dużo czasu na poszukiwania miłości, niestety nikt wartościowy nie pojawi się na ich drodze.

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku- LEW

Zdjęcie Kobieta Lew zawsze musi postawić na swoim . Nie znosi sprzeciwu / 123RF/PICSEL

Czerwcowa aura przyniesie nostalgiczny nastrój. W pracy męczyć cię będą rutynowe obowiązki, a każdy dzień wlókł się niemiłosiernie długo. Zajęte Lwy staną przed koniecznością poważnej rozmowy co do wspólnej przyszłości. Z każdym dniem okazuje się, że Ty i partner macie inne priorytety, co do wspólnego przeżywania życia. Wolne zaś mogą liczyć na ciekawe znajomości, ale powinny się wystrzegać wchodzenia w relacje z zajętą osobą.

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - PANNA

"Niektóre osoby po prostu nie są warte tego, by być twoimi znajomymi"

Jedna z najokrutniejszych form przemocy w związku. Uważaj na te słowa! W tym tygodniu poznasz nowe możliwości rozkoszowania się życiem. W pracy będziesz mieć fart i unikniesz trudnych zadań. Zajęte Panny będą otwarte na dialog, pozbywając się ze swojej strony krytycyzmu. W piątek spodziewaj się zaproszenia na romantyczną randkę, nawet jeśli jesteś w długoletnim związku. Wolne zaś w drugiej połowie tygodnia mają szanse poznać niezwykle fascynującą osobę, która pozostanie w ich życiu na dłużej.

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku- WAGA

Spotka cię coś niezwykłego. W pracy możesz spodziewać się awansu lub niespodziewanej podwyżki. Osoby poszukujące zatrudnienia znajdą dobrze płatne zajęcie. Zajęte Wagi będą otwarcie mówić o swoich potrzebach, a jasna komunikacja poprawi dialog w ich partnerstwie. Wolne zaś poznają kogoś, kto nie rozwiązał jeszcze swoich spraw z przeszłości.

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - SKORPION

W pracy będziesz pełen werwy, a obowiązki nie będą sprawiać ci żadnej trudności. Zajęte Skorpiony zadowolone będą z życia rodzinnego, tworząc sami dom pełen przytulności. Wolne zaś tak skupione będą na rozpamiętywaniu przeszłości, że nie zauważą nowej interesującej znajomości, która się pojawiła w ich życiu. W weekend zmarnujesz okazje na towarzyską imprezę.

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - STRZELEC

Początek tygodnia przyniesie skupienie na sprawach rodzinnych. Trzeba będzie rozwiązać jakieś konflikty, bądź zająć się problemami zdrowotnymi. Od środy aż do piątku pochłonie cię praca. Będziesz w niej zostawał po godzinach, zapominając o istnieniu życiu poza nią. Zajęte Strzelce nie powinny narzucać partnerowi swego zdania. Wolne zaś mogą liczyć na udane życie towarzyskie w weekend.

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - KOZIOROŻEC

Aura tego tygodnia przyniesie konieczność podjęcia ważnych decyzji. W pracy będziesz zniechęcony do działania, jednak nie możesz już dłużej zwlekać z dokonaniem wyborów. Zajęte Koziorożce będą cierpliwie czekać na czas spędzony z partnerem, bo zauważyły, że ten ostatnio ich zaniedbuje. Wolne zaś wycofają się z trudnej dla nich znajomości. W weekend spędzisz czas samotnie.

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - WODNIK

Zdjęcie W weekend pojawią się możliwości spędzenia przyjemnego czasu / Picsel / 123RF/PICSEL

To będzie tydzień pozytywnych emocji. W pracy czeka cię pomyślne zakończenie działań oraz rozszerzenie własnych możliwości rozwojowych. Zajęte Wodniki pozbędą się złych doradców, którzy negatywnie wpływają na ich relacje z partnerem. Wolne zaś poznają ciekawą osobę, ale szybko zaprzepaszczą znajomość.

Horoskop tygodniowy na 20 - 26 czerwca 2022 roku - RYBY

Czerwcowa aura przyniesie dobry nastrój. W pracy wszystko będzie ci szło lekko i gładko. W środę nie przegap ważnej wiadomości. Zajęte Ryby powinny się przygotować na poważne rozmowy, które przyjdzie im przeprowadzić z partnerem. Wolne zaś mogą oczekiwać powodzenia u płci przeciwnej. W weekend przyjmij zaproszenie na grilla i nie zamartwiaj się problemami dnia codziennego.