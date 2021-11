Przestaw okna na tryb zimowy! O tym triku mało kto wie

Tryb zimowy w oknach PCV: Czemu służy?

Tryb zimowy, który możemy ustawić w oknach PCV to nic innego, jak mocniejszy docisk uszczelki do framugi okna. Dzięki niemu zimne powietrze nie przedostaje się do pomieszczenia. Ograniczenie cyrkulacji ma oczywiście zarówno plusy, jak i minusy. Przepływ powietrza jest ważny, ponieważ brak dostępu do świeżego powietrza sprzyja rozwojowi uczuleń i alergii. Jednak nadmierny przepływ powietrza w domu, zwłaszcza w miesiącach zimowych sprawia, że rachunki za ogrzewanie rosną.

Stopień docisku uszczelki można kontrolować w prosty sposób. Służy do tego metalowa śruba umieszczona na skrzydle okna. Jak się nią posługiwać?

Czy każde okna mają tryby: zimowy i letni?

Większość nowoczesnych okien PCV jest wyposażona w tryb letni i zimowy. Jeśli nie wiesz, w jakim trybie aktualnie działają twoje okna, znajdź śrubę i sprawdź jej ustawienie względem uszczelki. Grubsza strona oznacza tryb zimowy, z kolei węższa sygnalizuje tryb letni. To prostsze niż myślisz!

Zdjęcie Stopień docisku uszczelki można kontrolować w prosty sposób. Warto zrobić to zwłaszcza zimą / 123RF/PICSEL

Jak ustawić tryb zimowy w oknach? To prostsze niż myślisz!

Jeśli chcemy przestawić okna na tryb zimowy, powinniśmy zaopatrzyć się w klucz imbusowy, który umożliwi nam to zadanie. Należy zlokalizować metalową śrubę w skrzydle okna, a potem przekręcić ją o 90°.

Wiosną, chcąc zmienić tryb z powrotem na letni, należy przekręcić śrubę w odwrotnym kierunku.

