Nadchodzą burze. IMGW wydał ostrzeżenia

Życie i styl O tym musisz pamiętać podczas burzy. Otwarte okno to nie najlepszy pomysł Na dzisiejszy poranek (21 sierpnia) prognozowano burze na Dolnym Śląsku, południowej Wielkopolsce, Opolszczyźnie i Ziemi Łódzkiej. IMGW podał, że były związane z nocną konwekcją na zafalowaniu frontu - strefa "2". Prognozy wskazały na ich ustąpienia w godzinach przedpołudniowych.

Burze, grad, silny deszcz i wiatr pojawią się jednak w innych regionach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać do godziny 20.00. "Burze występować będą w pasie od Kotliny Kłodzkiej przez Górny Śląsk, Małopolskę, po Lubelszczyznę, w strefie frontu atmosferycznego, który będzie przemieszczał się z północnego zachodu na południowy wschód, a pod koniec dnia przyjmie położenie równoleżnikowe od Podbeskidzia po Podkarpacie" - przekazano.

Zdjęcie Burzom będą towarzyszyć opady deszczu, a także lokalnie grad / 123RF/PICSEL

Ponadto dodano, że burze będą aktywne mniej więcej w południe i w rejonach podgórskich będą się utrzymywać również w nocy. Wystąpią opady deszczu o sumie 15-25 mm i lokalnie opady gradu. Prognozy wskazują, że porywy wiatru osiągną nawet 75 km/h.

Ostrzeżenia przed upałem

W ostatnim czasie Polacy mierzą się z silną falą upałów. IMGW na 21 sierpnia prognozuje maksymalnie 25 st. C. na północnym zachodzie i 29 st. C. w centrum.

Wypoczywający nad Bałtykiem mogą się spodziewać od 20 do 25 st. C, ale najcieplej będzie na południowym wschodzie - nawet 32 st. C. To właśnie tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące upału.

Synoptycy są jednak zdania, że już pod koniec tygodnia jest możliwe ochłodzenie.

