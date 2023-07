O tym musisz pamiętać podczas burzy. Otwarte okno to nie najlepszy pomysł

Jak zachować się podczas burzy?

Życie i styl Nadchodzą burze i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia Nad Polskę nadciągają burze. Jak podaje IMGW, 13 lipca mogą pojawić się w południowej i centralnej Polsce, a prognozy wskazują, że natężenie zjawisk wystąpi po południu. Odbiorcy z kilku województw otrzymali alerty RCB dotyczące burz i intensywnych opadów. "Uwaga! Dziś (13.07) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" - przekazano.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa za pośrednictwem facebookowego profilu postanowiło przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zaapelowano, by jeśli to możliwe podczas burzy zostać w domu, unikać otwartych przestrzeni, stania pod jedynym w okolicy drzewem oraz dotykania metalowych przedmiotów. Poza tym RCB przypomina o zabezpieczeniu drzwi i okien oraz przedmiotów na parapecie i balkonie, a także odłączeniu od prądu sprzętów domowych.

RCB zaznacza, by w trakcie podróży podczas burzy zjechać samochodem na parking z dala od drzew, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu, a podczas pływania wyjść z wody i oddalić się od brzegu.

Reklama

Zobacz także: Tajemnicze lejki pojawiły się w polskich lasach. Leśnicy alarmują: nie dotykaj

Czy podczas burzy można otworzyć okno?

Tuż przed burzą robi się duszno, a wraz z nią nadchodzi spore ochłodzenie. Dla wielu to pokusa, by w tym czasie otworzyć okno i nieco przewietrzyć pomieszczenia. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Okazuje się, że kilkukrotnie doszło do przedostania się pioruna kulistego do wnętrza domu. Warto więc podczas burzy zamykać okna oraz drzwi balkonowe.

Zobacz także: Najcieplejsze lato w historii. Ekspert zapowiada powrót rekordowych upałów

Odradza się również obserwowania wyładowań przez okno. Wszystko po to, by uniknąć konsekwencji związanych z silnym wiatrem. Porwany przez nawałnicę przedmiot niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo. W przypadku uderzenia w okno rozbite szkło leci wprost na osobę przy nim stojącą.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pracuje z gwiazdami światowego kina. Czym różnią się od tych polskich? Klaudia Śmieja-Rostworowska u Katarzyny Zdanowicz INTERIA.PL