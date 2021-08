Ileana Paules-Bront, dziennikarka i blogerka, postanowiła podjąć się niecodziennego eksperymentu. Zdecydowała, że codziennie przez tydzień będzie pić kieliszek soku buraczanego i obserwować, jak zareaguje jej organizm.

Jak sama wspomina, o dobroczynnych właściwościach soku z buraka dowiedziała się po raz pierwszy podczas studiów. Jeden z jej profesorów często podkreślał zalety takiego napoju. Wtedy kobieta nie zwracała na to uwagi. Kiedy jednak Paules-Bront podejmowała się innego eksperymentu - picia wody z ogórków - przypomniała sobie, co jej profesor mówił o soku z buraków. Zaczęto mówić coraz więcej o burakach jako o niezwykle zdrowych i wartościowych warzywach, a sama dziennikarka postanowiła zrobić gruntowy research na ten temat oraz sama spróbować pić regularnie sok buraczany, mimo że za nim nie przepadała.

Dlaczego warto pić sok z buraka?

Buraki to tanie i popularne, a przez to dość niepozorne warzywa, a jednak są uznane jako superfoods - co oznacza, że posiadają wiele właściwości korzystnych dla organizmu człowieka. Zawierają składniki mineralne takie jak magnez, cynk, potas, żelazo, fosfor oraz witaminy z grupy B, witaminę A, C, E, K, błonnik, kwas foliowy - to dzięki niemu pozbywamy się z homocysteiny, której wysoki poziom wywołuje choroby serca, a także cenne przeciwutleniacze.

Buraki jako naturalny środek krwiotwórczy zapobiegają anemii oraz wspomagają leczenie białaczki. Są także świetne dla ludzi zmagających się z nadciśnieniem - dzięki azotanom, które zawiera sok z buraka, wspomagają regulowanie ciśnienia krwi. "Azotany obecne w soku z buraka podnoszą stężenie regulującego ciśnienie tlenku azotu (II) we krwi" - wyjaśniała prof. Amrita Ahluwalia w BBC. Tlenek azotu poszerza naczynia krwionośne i tym samym obniża ciśnienie krwi.

Buraki zawierają także betaninę - ten flawonoid chroni przed działaniem wolnych rodników i ma właściwości, które hamują rozwój nowotworów.

Zdjęcie Buraki posiadają szereg witamin i składników odżywczych / 123RF/PICSEL

Ponadto buraki są idealne, kiedy walczymy z otyłością i ze zbędnymi kilogramami - burak zawiera zaledwie 43 kalorie w 100 gramach. Oczyszczają jelita ze złogów, zapobiegają dolegliwościom gastrycznym i działają doskonale przeciw zaparciom. Powinni jednak uważać na niego diabetycy - ma wysoki indeks glikemiczny i sporo cukru.

Możemy spożywać buraki w różnej postaci, jednak najbardziej wartościowy jest świeżo wyciśnięty sok z buraka - gotowane warzywo będzie pozbawione większości składników odżywczych.

Piła sok z buraków codziennie. Jak wyglądał eksperyment?

Ileana Paules-Bront przyznaje, że nie jest fanką smaku buraków. Sok z początku zachwycił ją ciemnoczerwonym kolorem, jednak kiedy poczuła charakterystyczny ziemisty i, jak pisze, "obrzydliwy" zapach, nie potrafiła przełamać się, żeby wypić pierwszy kieliszek i kiedy w końcu to zrobiła, chciała natychmiast wypluć. Kolor zaczął bardziej kojarzyć jej się z krwią, co dodatkowo ją obrzydzało.

Sok tak bardzo jej nie smakował, że całkowicie straciła apetyt tego dnia.

Kolejnego dnia dziennikarka postanowiła przygotować się lepiej. Miała cukierka, którym planowała zabić buraczany smak po wypiciu szota. Zdecydowanie nie był to dla niej przyjemny eksperyment.

Trzeciego dnia Ileana Paules-Bront postanowiła wymieszać sok z buraka z sokiem żurawinowym, żeby zabić nielubiany smak. Zadziałało - w ten sposób kobieta była w stanie kontynuować eksperyment przez kolejne dni i przyzwyczajała się do rytuału. Otwarcie jednak przyznawała, że nie był to jej ulubiony nawyk i nie mogła się doczekać końca eksperymentu.

Sok z buraka to nie magiczny napój

- Nie jestem pod wrażeniem. Nienawidzę soku z buraków i wątpię, że zdecydowałabym się na ponowne picie go przez jakiś czas - komentowała całe wyzwanie z piciem soku po tygodniu. Poleciłaby to znajomym tylko pod warunkiem, że lubią ten charakterystyczny smak.

Zdjęcie Surowe buraki są bardziej wartościowe od gotowanych warzyw / 123RF/PICSEL

Kobieta przyznaje, że nie zauważyła też szczególnych zmian w swoim zdrowiu ani innych spektakularnych efektów.

Siedem dni to jednak o wiele za krótko, żeby widzieć realną poprawę stanu zdrowia i wzmocnienie organizmu - należy to robić regularnie co najmniej przez trzy miesiące. Sam sok z buraków nie jest też magiczną miksturą i można go traktować jako wspomaganie organizmu, w połączeniu z regularnymi badaniami, odpowiednią dietą i ruchem. Jego zdrowotne właściwości są jednak niezastąpione.

Jaki sok z buraków pić?

Możemy pić zwykły, wyciśnięty sok z buraka, ale jeśli - tak jak Ileana Paules-Bront - nie przepadamy za smakiem surowego buraka, możemy zdecydować się na zdrowotny koktajl z buraka, kawałka imbiru, jabłka, ząbka czosnku i gałązki selera naciowego. Wystarczy dodać wody i zblendować.

Sok z buraków możemy także połączyć z sokiem z jabłka, jarmużu i marchewki. Taki warzywno-owocowy napój będzie prawdziwą bombą witaminową, która pomoże oczyścić jelita i poprawić odporność.

Możemy również zrobić syrop z buraka, który będzie domowym remedium na problemy z kaszlem i chrypką i świetnym wsparciem lekowej kuracji. Wystarczy wycisnąć sok z buraka, posłodzić go miodem i wymieszać.

