Blogerka i instagramerka Ileana Paules-Bronet zdecydowała się na niecodzienny eksperyment. Kobieta postanowiła przez tydzień pić codziennie kieliszek soku z konserwowych ogórków. Zapisywała wnioski i obserwacje, i dzieliła się nimi z czytelnikami swojego bloga oraz fanami na Instagramie.

Piła wodę po konserwowych ogórkach. Dlaczego się zdecydowała?

Skąd tak niecodzienny pomysł? Jak przyznaje Ileana Paules-Bronet, zaczęło się od uczestnictwa jej chłopaka w biegu na 5 kilometrów. Kiedy partner blogerki rozpakowywał w domu torbę z upominkami od organizatorów wyścigu, był pewien, że znajdzie tam typowy zestaw biegacza - koszulkę, ulotki oraz energetyczne przekąski. Tymczasem para wyjęła z torby coś, czego zupełnie się nie spodziewała - buteleczkę soku z ogórków konserwowych!

"Mój chłopak zmarszczył twarz z obrzydzeniem" - opisuje blogerka i przyznaje, że jej partner - w przeciwieństwie do niej - nigdy nie znosił przetworów z ogórków.

Kobieta postanowiła sprawdzić na własnej skórze, jak codzienne picie zalewy z ogórków konserwowych zadziała na jej organizm. Zdecydowała pić codziennie jeden kieliszek napoju.

Sok z ogórków konserwowych działa cuda? Postanowiła to sprawdzić

Ileana Paules-Bronet podkreśla, że chociaż lubi jeść ogórki, to pierwszego dnia wypicie zalewy z ogórków było dla niej dużym wyzwaniem i, jak sama pisze, musiała "zebrać się na odwagę, by to zrobić". Wspomina, że zanim zdecydowała się go wypić, stała przez 10 minut, wpatrując się w kieliszek. Była jednak zaskoczona, że wcale nie smakował źle.

Zdjęcie Blogerka i instagramerka zdecydowała się na niecodzienny eksperyment / Instagram / ipaulesbronet / Instagram

Drugiego dnia blogerka zauważyła, że po wypiciu soku z ogórków zmniejszyły się jej skurcze miesiączkowe. Nie była pewna, czy miało to bezpośredni związek z wypiciem marynaty. Podczas kolejnych dni eksperymentu kobieta dostrzegła jednak, że mimo intensywnych treningów przestały jej dokuczać skurcze mięśni oraz odświeżył jej się oddech. Przyzwyczaiła się też zupełnie do smaku marynaty, a picie szotu z zalewy z pikli weszło jej w nawyk, choć, jak podkreśla, jej partner nie był w stanie patrzeć na ten rytuał.

Po skończonym eksperymencie podkreśla, że zmiany, które zauważyła to przede wszystkim ulga w skurczach mięśni oraz odświeżony oddech. "Czy znowu wypiłabym sok z marynaty? Tak, ale chyba tylko jako napój przed lub po treningu. Nie wiem, czy inne korzyści są na tyle duże" - zaznacza.



Zdjęcie Ogórki konserwowe są przygotowywane w zalewie z wody, octu i przypraw /Picsel /123RF/PICSEL

Czy zalewa z konserwowych ogórków naprawdę działa?

Może się to wydawać zaskakujące, ale zalewa z ogórków konserwowych rzeczywiście ma pewne pozytywne właściwości. Blogerka zauważyła, że pozytywnie zadziałała na jej skurcze mięśni - nie bez przyczyny! Według badań opublikowanych w "Medicine & Science in Sports & Exercise", odwodnione osoby szybciej odczuwały ulgę po wypiciu już około 1/3 szklanki soku po ogórkach. Łagodził on skurcze bardziej niż woda.

Zalewa działa też nawadniająco. Zawiera duże ilości potasu i sodu oraz chlorek wapnia i ocet, które pozwalają tym związkom szybciej się wchłonąć. Sok z ogórków sprawia, że organizm odzyskuje odpowiedni poziom elektrolitów.

Zdjęcie Zalewa z ogórków konserwowych może być składnikiem drinka oraz lekarstwem na kaca / Picsel / 123RF/PICSEL



Ponadto, zalewa ogórkowa jest niskokaloryczna i dzięki zawartości octu pomaga w odchudzaniu. Zawiera też przeciwutleniacze - przede wszystkim witaminę C i E. To antyoksydanty, które pomagają chronić organizm przed wolnymi rodnikami.

Woda po ogórkach konserwowych może też pomóc kontrolować poziom cukru we krwi. Według badań opublikowanych w "Journal of Diabetes Research", spożywanie małej porcji octu przed posiłkiem przyniosło w tym zakresie odczuwalne rezultaty u osób z cukrzycą typu 2.

Warto także wspomnieć o zbawiennym działaniu koperku - dobrze, aby był jednym ze składników zalewy. Koperek zawiera kwercetynę, która ma właściwości obniżające poziom cholesterolu. Koperek stosuje się również w leczeniu innych dolegliwości, takich jak niestrawność, skurcze żołądka i inne problemy trawienne. Zarówno koperek, jak i ocet mają też właściwości antybakteryjne - mogą więc odświeżyć oddech, jak zauważyła to w swoim eksperymencie blogerka.

Inne właściwości wody po ogórkach konserwowych? Jest ich wiele

Zalewa po ogórkach konserwowych jest doskonałym lekarstwem na kaca, ze względu na uzupełnienie elektrolitów oraz nawadnianie organizmu. Pomaga to więc nie tylko sportowcom, ale również imprezowiczom!

Wodę po ogórkach można wykorzystać także w kuchni. Zastąpi ona inny kwas, jak sok z cytryny czy czysty ocet - jeśli zależy nam na bogatszym aromacie np. marynaty do mięsa, warto go wykorzystać. Zalewa po korniszonach jest też składnikiem popularnego w Wielkiej Brytanii i w Stanach drinka znanego jako "pickleback" - whisky wymieszana z zalewą lub popijana nią.

