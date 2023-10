To danie pokochali Polacy. Mały błąd może jednak skutkować przykrymi problemami

Wielu wręcz nie wyobraża sobie niedzielnego obiadu bez pysznego, soczystego kotleta schabowego z dodatkiem ziemniaków i surówki. To bez wątpienia jeden z tych posiłków, który Polacy wręcz uwielbiają.

Jest nie tylko mało skomplikowany, jeśli chodzi o przygotowanie, ale również świetnie komponuje się z wieloma dodatkami, a co najważniejsze - pysznie smakuje. Aby jednak tak się stało proces należy rozpocząć od poprawnego rozbicia mięsa. A to, jak się okazuje, może sprawić problemy.

Czy trzeba rozbijać kotlety schabowe? Katarzyna Bosacka apeluje

Kotlety schabowe, aby zachwycały smakiem, muszą zostać uprzednio dokładnie roztłuczone. Tylko wtedy będą cienkie i delikatne, podbijając podniebienia nawet największego niejadka.

Ten proces może jednak skutkować późniejszym bałaganem. Co więcej, uderzanie tłuczkiem w świeże mięso może spowodować rozerwanie kawałków schabu, który w efekcie będzie wyglądał mało kusząco. Wiele kucharek decyduje się więc pakować świeże mięso w woreczki foliowe i dopiero wtedy uderzać w nie tłuczkiem. To ogromny błąd.

Największy błąd podczas przygotowywania schabowych. "Dostanie się do organizmu"

"Nie tłuczemy mięsa przez folię! Dlaczego? Drobinki plastiku z folii spożywczej mogą przenikać do mięsa, co może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, gdy ten plastik dostanie się do naszego organizmu" - apeluje Katarzyna Bosacka. Przestrzega również, aby kotletów, z tego samego powodu, nie przygotowywać na plastikowej desce do krojenia. W zamian warto sięgnąć po tę drewnianą. Ale to nie koniec.

Ekspertka od zdrowego żywienia instruuje dodatkowo, aby zainwestować w osobną deskę, przeznaczoną wyłącznie do krojenia lub rozbijania mięsa. "Jego cząsteczki mogą wnikać w deskę do krojenia i ciężko tak naprawdę ją domyć w 100 proc. Dlatego warto do warzyw, owoców czy innych produktów mieć osobną deskę" - dodaje.

