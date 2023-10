Powidła śliwkowe bez mieszania? Oczywiście!

Wiele osób podczas przygotowania powideł, a zwłaszcza śliwkowych, miesza je w obawie przed ich przypaleniem. Na szczęście, jeśli zaliczamy się do tych osób, dla których czas jest na wagę złota, to podczas gotowania powideł, nie musimy być cały czas w pogotowiu. Jeśli będziemy trzymać się kilku wskazówek, to powidła śliwkowe bez mieszania wyjdą nie tylko idealnie, ale faktycznie nie znajdziemy na dnie ani odrobiny spalenizny. Co więcej, takie domowe przetwory nie wymagają użycia wielu składników.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: babeczki z dynią i powidłami Polsat

Powidła śliwkowe: Składniki

Mamy ochotę na przygotowanie powideł śliwkowych bez mieszania? Czas poznać składniki:

Reklama

śliwki (pięć kg),

(pięć kg), cukier (0,5 kg),

(0,5 kg), ocet (cztery łyżki)

Przygotowanie należy zacząć od porządnego umycia śliwek, następnie przekrojenia na połówki i usunięciu pestek. Następnie owoce wykładamy warstwami w garnku: najpierw śliwki, później cukier (on też musi znajdować się na wierzchu). Na końcu całość skrapiamy octem i zostawiamy w miejscu o temperaturze pokojowej na co najmniej 15 godzin.

Polecamy: Śliwka węgierka: witaminowa bomba, ale nie dla każdego

Po tym czasie naczynie ze śliwkami ustawiamy na kuchence i doprowadzamy całość do wrzenia. Kiedy zawartość garnka osiągnie odpowiednią temperaturę, zmniejszamy na minimalny ogień i całość gotujemy przez pięć godzin. W międzyczasie nie wolno nam mieszać rozpadających się owoców, bo ta czynność może - wbrew pozorom - spowodować, że się zawartość przypali. Jeśli minął już czas przygotowywania powideł śliwkowych bez mieszania, ale w garnku jest nadal dużo soku, można go zlać i przyrządzić z niego kompot.

Gotowe powidła bez mieszania można przekładać do mniejszych słoiczków i zapasteryzować.

Powidła śliwkowe? Podkręć ich smak!

Zdjęcie Goździki mielone albo w całości: obie wersje mogą wzbogacić powidła śliwkowe bez mieszania / 123RF/PICSEL

Powidła śliwkowe i ich smak bronią się zazwyczaj same, ale można dodać do nich kilka przypraw, które mogą poprawić ich aromat. W takim wypadku, kiedy zbliża się jesień i słota, warto sięgnąć po rozgrzewające dodatki. Co warto mieć na uwadze? Odrobina goździków, cynamonu, imbiru albo gałki muszkatołowej korzystnie podkręcą smak.

Sprawdź: Śliwki pod kruszonką - świetny przepis Ewy Wachowicz