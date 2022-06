Według feng shui trzymanie w domu konkretnych przedmiotów, urządzeń, a nawet roślin blokuje przepływ dobrej energii i przyciąga do domu pecha. By temu zapobiec, warto pozbyć się więc ich jak najszybciej i uporządkować swoją przestrzeń. Od czego zacząć?

Zepsute, niedziałające urządzenia

Zabierając się do wielkich porządków w domu, które pozwolą "odgracić" przestrzeń i zaprosić do niego dobrą energię, warto zacząć od pozbycia się wszystkich zepsutych, niedziałających od dawna urządzeń. W większości domów znajdziemy takie "perełki" - niedziałające zegary i zegarki, czekające na "lepsze czasy" zepsute telefony i urządzenia elektroniczne, elektrośmieci.

Niedziałające sprzęty, których prawdopodobnie już nigdy nie naprawisz tylko blokują dobrą energię, zapraszając do domu pecha.

Myśliwskie trofea, wypchane zwierzęta

Kryształy z PRL-u biją rekordy. Sprawdź, czy masz w domu skarb Bardzo złym pomysłem jest wieszanie i ustawianie w domu myśliwskich trofeów czy wypchanych zwierząt. Choć zdarza się to coraz rzadziej, to wciąż jeszcze nie brakuje osób, które decydują się na tę wątpliwą dekorację. Przedmioty tego typu kojarzą się z cierpieniem oraz śmiercią - nie mają więc dobrej energii, a wręcz mogę przynieść w domu pecha lub przyciągnąć do niego nieszczęście.

Jeśli chcemy dokładnie oczyścić energię, pozbądźmy się także z domu naturalnych futer, szali z lisów czy norek i innych dziwnych przedmiotów kojarzących się ze śmiercią zwierząt.

Co przynosi pecha w domu? Słoiki, suche kwiaty i graty!

Puste butelki i słoiki

Pecha w domu przynoszą także gromadzone w hurtowych ilościach puste słoiki czy butelki. Oczywiście nie musimy od razu pozbywać się ich wszystkich, tym bardziej jeśli lubimy robić domowe przetwory czy nalewki. Chomikowanie jednak przedmiotów symbolizujących pustkę nie jest dobrym pomysłem i w żadnym wypadku nie kojarzy się ze szczęściem i dobrobytem.

Rośliny z kolcami i zasuszone kwiaty

Starożytna sztuka feng shui mówi, że powinniśmy pozbyć się z domu także roślin, które gromadzą w sobie złą energię lub wysyłają w naszym kierunku "zatrute strzały". W grupie tej znajdziemy m.in. kaktusy, ale także zwiędłe i zasuszone kwiaty. Stare porzekadło mówi także, że nie warto trzymać w domu zasuszonych bukietów od ukochanej osoby, bo możemy w ten sposób "zasuszyć miłość" i sprawić, że wygaśnie.

W domu warto natomiast trzymać rośliny przynoszące szczęście takie jak np. drzewko szczęścia, orchidea czy skrzydłokwiat.

Zdjęcie Według feng shui, kaktusy gromadzą w sobie złą energię / 123RF/PICSEL

Nieużywane, niepotrzebne przedmioty zagracające przestrzeń

Pecha przynoszą także wszystkie niepotrzebne, zagracające przestrzeń przedmioty. By dobra energia mogła bez przeszkód przepływać przez nasz dom i mieszkanie, a my czuć się w nim dobrze, potrzebujemy czystej, uporządkowanej przestrzeni. Powinniśmy pozbyć się więc wszystkich przedmiotów, które źle się nam kojarzą i nie są nam do niczego potrzebne.

Dobrym sposobem na "odgracenie" przestrzeni jest sukcesywne pozbywanie się przedmiotów, książek i ubrań, z których już nie korzystamy. "Chomikowanie" jeszcze nikomu nie wyszło na dobre, za to już dawno udowodniono, że uporządkowanie przestrzeni wokół siebie, pozwala uporządkować całe życie.

