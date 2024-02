Spis treści: 01 Tulipan

02 Miś

03 Czekoladki

04 Balon

05 Kubek

06 Kartka

Tulipan

Jeżeli wybrałeś tulipana, oznacza to, że jesteś zdolny do głębokich uczuć miłosnych. Marzysz o romantycznym i pogodnym związku. Kierujesz się w miłości pozytywnymi uczuciami i entuzjazmem. Kiedy kogoś poznajesz, jesteś subtelną osobą, która dba o swoją sympatię. Jesteś także bardzo opiekuńczy i troskliwy, nie pozwolisz, aby bliskiej ci osobie stało się coś złego. W miłości jesteś także powściągliwy, wierzysz, że na najlepsze należy czekać.

Miś

Jeśli twoim wyborem był pluszowy miś, oznacza to, że w miłości szukasz troski i bezpieczeństwa. Istotne jest dla ciebie, aby twoja bliska osoba mogła się tobą zająć. Poznając nową osobę, zwracasz uwagę na to, czy czujesz się przy niej komfortowo i jesteś w stanie się przed nią otworzyć. Jesteś także bardzo emocjonalną osób i cenisz sobie wierność w związku. Marzysz o zbudowaniu trwałej więzi z partnerem.

Zdjęcie Miś to często wybierany prezent na walentynki / Pixabay.com

Czekoladki

Wybrałeś ten prezent? Oznacza to, że w miłości kierujesz się radością i rozkoszą. Dążysz do tego, by związek był pełen przyjemności i pozytywnych doświadczeń. Lubisz obdarowywać swoją drugą połówkę prezentami i ją rozpieszczać. Często jednak nie zwracasz uwagi na poważne aspekty związku. Przywiązujesz większą wagę do rzeczy materialnych, niż emocjonalnych. Wolisz cieszyć się chwilą, niżeli zamartwiać przyszłością, a tworzenie planów jest dla ciebie problematyczne.

Balon

Jeśli wybrałeś balon, to znak, że do miłości podchodzisz z lekkością i elastycznością. Cenisz sobie własne potrzeby bardziej, niż innych. Trudno jest ci zbudować trwałą relację, gdyż bardzo szybko zmieniasz zdanie, a twoje uczucia bywają ulotne. Łatwo zakochujesz się w nowych osobach i szybko nudzisz tym, co masz. Lubisz także eksperymentować, długo nie zostaniesz z osobą, która nie cechuje się kreatywnością.

Zdjęcie Balon to ciekawy prezent dla dzieci i dorosłych / @studioroman / materiał zewnętrzny

Kubek

Wybrałeś kubek na prezent walentynkowy? Oznacza to, że w miłości niezwykle cenisz sobie komfort. Czerpiesz przyjemność z codziennych rytuałów i zwykłych czynności. Marzysz, aby związać się z osobą, z którą będziesz mógł doświadczać wygodnych chwil w związku. Bardzo dbasz o detale i zawsze pragniesz upodobnić się do partnera. Lubisz się angażować za pomocą prostych, ale znaczących gestów. Pragniesz spędzić życie z kimś, z kim zbudujesz coś wspólnie. Liczy się dla ciebie partnerstwo.

Kartka

Jeżeli wybrałeś kartkę okazjonalną, oznacza to, że cenisz sobie uważność i osobiste zaangażowanie. Lubisz okazywać uczucia w sposób spersonalizowany i specjalny. Jesteś prawdziwym romantykiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Gdy już kogoś szczerze pokochasz, to poświęcisz się tej osobie bez opamiętania. Czasem jednak twoje zachowania mogą przytłaczać partnera, przez co możesz być dla niego odpychający.

Zdjęcie Wręczasz kartki na walentynki? / @veranika-litvinoks-images / materiał zewnętrzny

