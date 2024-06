Dźwięk numer jeden

Wybrałaś szum morza? Oznacza to, że jesteś osobą spokojną, która lubi harmonijne otoczenie. Lubisz być blisko natury i cenisz sobie czas na relaks. Jesteś także kobietą skłonną do głębokich przemyśleń i refleksji. Nie przepadasz za skupiskami ludzi, należysz raczej do grupy osób introwertycznych. Czerpiesz siłę i energię ze spokojnych chwil. Najlepiej pracuje ci się w pojedynkę, gdyż otoczenie wytrąca cię z równowagi. Często zanurzasz się w swoich myślach i świecie, do którego nie dopuszczasz bliskich.

Dźwięk numer dwa

Natomiast jeżeli twoim wyborem jest śpiew ptaków, oznacza to, że jesteś urodzoną optymistką. Do życia podchodzić z radością. Zawsze jesteś pełna energii i cenisz sobie kontakt z ludźmi. Radość najczęściej czerpiesz z prostych przyjemności dnia codziennego. Jesteś otwarta na nowe doświadczenia i cenisz sobie piękno tego świata. Jesteś także kobietą o wrażliwej duszy i potrafisz dostrzec więcej niż przeciętny człowiek. Oczywiste są dla ciebie uczucia innych i masz bardzo dobrą intuicję.

Dźwięk numer trzy

Jeśli wybrałaś dźwięk deszczu, to znak, że wiedziesz spokojne i zrównoważone życie. Jednak cenisz sobie równowagę i potrafisz pokazać się także ze swojej dynamicznej i energicznej strony. Lubisz chwile odprężenia, a zwłaszcza w domu podczas szarej i deszczowej pogody. W słoneczne dni jednak nie lubisz marnować czasu. Starasz się go spędzać produktywnie. Jesteś także skupiona na swojej pracy, a rozwój zawodowy i intelektualny jest dla ciebie priorytetem. Nie zaniedbujesz jednak przez to życia prywatnego, które również jest owocne.

Opracowanie własne/Canva Pro INTERIA.PL

Dźwięk numer cztery

Wybrałaś szelest drzew? Oznacza to, że jesteś osobą silną i masz niebywałe poczucie własnej wartości. Jesteś także empatyczna, jednak na pierwszym miejscu zawsze stawiasz siebie. Nazywasz to zdrowym egoizmem. Nie dasz sobie w kaszę dmuchać, a gdy ktoś nadepnie ci na odcisk, to szybko ustawisz go do pionu. Bywasz mściwa i w sobie znajdujesz siłę do działania. Jesteś człowiekiem zdeterminowanym, który zawsze musi mieć awaryjny plan w razie niepowodzenia. Wszędzie jest cię pełno i bardzo cenisz sobie prywatność. Nie zdradzasz byle komu swoich sekretów i nie każdego wpuszczasz do swojego osobistego życia.

