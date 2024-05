Czarna herbata: Trudno jest sprostać twoim oczekiwaniom

Jeżeli preferujesz czarną herbatę, oznacza to, że twoje poglądy mogą być niekiedy zbyt konserwatywne. Dodatkowo jesteś bardzo oporna na zmiany. Kurczowo trzymasz się tradycji i rutyny, przez co miewasz problemy adaptacyjne. Nie umiesz wpasować się w nowo poznane towarzystwo i nie potrafisz otwierać się przed ludźmi. Bywasz także zbyt surowa dla siebie oraz bliskich. Masz bardzo wysokie oczekiwania, które trudno jest czasem spełnić.

Herbata z cytryną: Zajadasz się stresem

Lubisz herbatę z cytryną? To znak, że masz tendencję do zamartwiania się na zapas. Przejmujesz się wszelkimi drobiazgami, które w rzeczywistości nie są wcale tak istotne, jak myślisz. Masz krytyczne podejście wobec siebie i łatwo się stresujesz. Trudno jest ci podejmować decyzje, a twój perfekcjonizm wprawia cię we frustrację. Nie lubisz, gdy coś nie idzie zgodnie z planem. W sytuacjach kryzysowych najczęściej załamujesz się.

Zielona herbat: Czarne myśli chodzą ci po głowie

Wolisz pić zieloną herbatę, może to oznaczać, że zbytnio wszystko analizujesz. Bywasz także pesymistką i wiele sytuacji postrzegasz w czarnych barwach. Próbujesz przewidywać scenariusze, najczęściej te najmroczniejsze. Twoja nadmierna chęć analizowania przysparza ci wiele niepewności. Wszystko to wpływa na twoją niską samoocenę. Bliscy postrzegają cię jako osobę, która nie chce ryzykować w życiu, przez co wiele cię omija.

Mrożona herbata: Wytrwałość nie jest twoją mocną stroną

Jeżeli lubisz mrożoną herbatę, to sugeruje, że jesteś osobą niecierpliwą. We wszystkim, co robisz, oczekujesz szybkich rezultatów. Trudno jest ci planować cokolwiek długoterminowo. Szybko się nudzisz, przez co nie umiesz wytrwać w rutynowych działaniach. Lubisz mieć wszystko podane na tacy. Masz również skłonności do konfliktów, przez co miewasz kłopot ze stworzeniem poważnych relacji uczuciowych i przyjacielskich. Mówisz, co ci na język przyjdzie, nie myśląc o tym, że możesz kogoś zranić.

Ziołowa herbata: Nie chcesz dorosnąć

Preferujesz ziołową herbatę? To oznaka, że masz zbyt idealistyczne podejście do życia. Wielu uważa, że jesteś oderwana od rzeczywistości. Brak powagi w twoim życiu i skupiasz się często na rzeczach mało istotnych. Nie radzisz sobie z rozwiązywaniem problemów i konfliktów. Wszystkie kłopoty spychasz na drugi plan, przez co nieświadomie mogą narastać. Pragniesz w życiu harmonii i spokoju tak bardzo, że tłumisz własne potrzeby, myśli i uczucia. Z czasem może w tobie narastać uczucie frustracji, z którym nie wiesz, jak sobie poradzić.

