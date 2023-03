Słowa Tomáša Holuba, biskupa diecezji pilzneńskiej w Czechach wywołały spore poruszenie. Słowa hierarchy w sprawie rozwodników żyjących w nowych związkach przekazało Radio Watykańskie.

Jego zdaniem, osoby, które żyją już w nowym związku, po odpowiednim rozeznaniu, będą mogły dostąpić "trwałego aktu miłosierdzia". Ma im to umożliwić ponowne przystępowanie do sakramentów.

Warunkiem udzielenia wspomnianego "aktu miłosierdzia" ma być m.in. otwartość na życie w łasce Bożej. O wszystkim miał poinformować w liście pasterskim skierowanym do wiernych swojej diecezji.

Radio Watykańskie podaje, że powołał się w nim na adhortację "Amoris laetitia" papieża Franciszka, chociaż papież o żadnym "trwałym akcie miłosierdzia" w swojej publikacji nie wspomina.

Polski ksiądz o komunii dla rozwodników w nowych związkach

Słowa Tomáša Holuba odbiły się szerokim echem również w Polsce. W rozmowie z Polską Agencją Prasową skomentował je ks. prof. Jan Krajczyński, oficjał sądu biskupiego w Płocku.

Kanonista przyznał, że w prawie kanonicznym wyrażenia "trwałego aktu miłosierdzia" próżno szukać i nie zna go również teologia.

Ks. Krajczyński podkreślił, że osoba chcąca przyjąć komunię świętą, "powinna być wolna od grzechu ciężkiego".

- Zawarcie nowego związku [po rozwodzie - przyp.red.], powiększa jeszcze bardziej ciężar rozbicia małżeństw; stawia bowiem małżonka, który żyje w takim nowym związku, w sytuacji publicznego i trwałego cudzołóstwa. Tym samym, mamy w tym przypadku niejako podwójne źródło stanu grzechu ciężkiego - przekazał kanonista w rozmowie z PAP.

Duchowny podkreślił, że rozwodnicy mogą otrzymać "absolucję grzechów" tylko pod jednym warunkiem.

- Jeśli żałują, że podeptały prawo Boże dotyczące małżeństwa i zobowiązują się żyć w całkowitej wstrzemięźliwości, tj. nie korzystać z praw, jakie przysługują wyłącznie małżonkom - zwrócił uwagę oficjał sądu biskupiego w Płocku i skwitował: - Dopóki trwają w grzechu, nie mogą przystąpić do Komunii świętej.

Czy rozwodnik może przystąpić do komunii? Jest jeden warunek

W jakich przypadkach osoba rozwiedziona może przystąpić do komunii? Trzeba pamiętać o tym, że w Kościele katolickim nie ma rozwodów i można się starać tylko o unieważnienie małżeństwa.

Unieważnienie małżeństwa w praktyce oznacza, że związek nie został zawarty zgodnie z przepisami kanonicznymi i w świetle kościelnego prawa nigdy nie był ważny.

Sakramenty kościelne mają charakter ostateczny, a do unieważnienia małżeństwa może dojść z kilku powodów, m.in. niemożliwości spełnienia obowiązków małżeńskich z powodów psychicznych przez jedną z osób czy zawarcia związku pod przymusem.

Osoby, które rozwiodły się zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa cywilnego, mogą przystąpić do komunii pod jednym warunkiem: nie mogą żyć w "niesakramentalnym" związku.

Kodeks Prawa Kanoniczego wyjaśnia tę kwestię w następujący sposób:

Do komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych, podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary oraz innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 915

Kościół katolicki uznaje zatem życie w niesakramentalnym związku za trwanie w "jawnym grzechu ciężkim", o czym wspomniał w wypowiedzi dla PAP ks. prof. Jan Krajczyński.

Dlatego też zgodnie z przepisami Kościoła, osoby, które żyją razem bez ślubu kościelnego, nie mogą przystąpić do komunii. Dotyczy to też osób mających wyłącznie ślub cywilny.

"Zamęt". Jan Paweł II o komunii dla rozwodników

Papież Jan Paweł II w "Familiaris Consortio", swojej Adhortacji Apostolskiej o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym z 1981 roku, pisał:

"Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia" - przekazał Jan Paweł II.

Papież dodał, że "dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa".

