Pyszne dania wprost... z nagrobka. Kulinarne epitafia z USA

Chociaż niektórzy strzegą swoich kulinarnych tajemnic, przysięgając, że zabiorą je ze sobą do grobu, to inni traktują je jako swoje dziedzictwo, które trzeba przekazać następnym pokoleniom.

Przepisy kują na swoich nagrobkach, udostępniając je wszystkim, którzy odwiedzą miejsce ich pochówku. Przepisy na nagrobkach to jednak stosunkowo nowe zjawisko w długiej historii symboliki cmentarnej, dlatego niełatwo je znaleźć. O wiele łatwiej jest za to odszukać w sieci profile osób tropiących kulinarne epitafia na cmentarzach w całych Stanach.

Chleb orzechowo-daktylowy, dip serowy, czy tarta z borówkami i polewą to tylko niektóre z receptur odnalezionych na kamieniach nagrobnych amerykańskich cmentarzy przez Rosie Grant influencerkę z TikToka, prowadzącą profil Ghostly Archive. Grant, studentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Maryland, zaczęła kolekcjonować przepisy z nagrobków podczas lockdownu.



Reklama

Instagram Rolka Rozwiń

"Na początku pandemii rozpoczęłam staż na Cmentarzu Kongresowym w Waszyngtonie, jednym z najstarszych cmentarzy w USA. Wkrótce moje zainteresowanie stało się czymś więcej niż tylko pracą. Podczas lockdownu pobliski cmentarz był jednym z niewielu miejsc, do których mogłam chodzić na codzienne spacery i zaczęłam dostrzegać, jak interesujące są cmentarze jako repozytoria historii" — powiedziała Grant w wywiadzie dla The Guardian.



Jej odkrycia na nagrobkach były tak interesujące dla obserwatorów, że zaczęła też gotować i dzielić się końcowym produktem online. Wśród przepisów, które Grant znalazła i przygotowała, są świąteczne ciasteczka maślane wyciskane szprycą, krówki i czerwony dip serowy. Każdą recepturę tiktokerka opatruje imieniem i nazwiskiem zmarłej autorki. Stara się też poznać życiorys każdej z kobiet — bo jak dotąd, influencerka nie znalazła jeszcze przepisu na grobie mężczyzny. Wśród poznanych przez Rosie pań, które umieściły na swoich grobach przepisy, jest osoba, która przeżyła Holokaust i pracownica poczty. Jest też kobieta z Alaski, która wygrawerowała na swoim nagrobku logo producenta bitej śmietany.

Instagram Rolka Rozwiń





Non omnis moriar

Zwyczaj biesiadowania przy grobach zmarłych istnieje w wielu kulturach, jednak Rosie Grant nadaje mu inne znaczenie. Ostatnio na jej profilu można zobaczyć krótkie filmy, na których przynosi na cmentarz wykonane według nagrobnych instrukcji ciasta i degustuje je na grobach autorek. To hołd oddany zwykłym, amerykańskim gospodyniom domowym, o których pamięć zginęłaby z upływem kolejnych lat, gdyby nie dziedzictwo, w postaci wykutych w kamieniu przepisów na ulubione ciasta.

Instagram Post Rozwiń

Posty tikotokerki zmuszają do refleksji nad tym, co po nas zostanie, a także nad naszym stosunkiem do spuścizny przodków. "Nasze człowieczeństwo przejawia się najlepiej w miłości, którą mamy dla tych, których nigdy nie spotkamy" — brzmi jeden z komentarzy pod filmem Rosie Grant.

Ciekawi mogą sami spróbować dań z receptur, które warte były upamiętnienia w granicie. Influecerka udostępnia odkryte przez siebie przepisy dla wszystkich. Jednym z bardziej szczegółowych jest przepis, który autorka epitafium, Christine z Ferndale w Kalifornii, nazywa skromnie “Dobrym ciastem marchewkowym". Oto przepis i składniki w przeliczeniu na europejski system metryczny:

240 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 1/2 łyżeczki sody

1 łyżeczka soli

2 łyżeczki cynamonu

60 g posiekanych orzechów

4 jajka

400 g cukru

320 g oleju

380 g marchewki

1 pokruszony, odsączony ananas — około 250 g

Zmieszać razem mąkę, proszek do pieczenia, sodę, sól i cynamon. Następnie wymieszać z olejem, ananasem, marchewką, orzechami. Przełożyć do 3 natłuszczonych i posypanych mąką 23-centymetrowych, okrągłych tortownic. Piec w temperaturze 180°C przez 35-40 minut. Studzić w foremkach przez 10 minut, wyjąć na kratkę, dobrze schłodzić.

Lukier waniliowy;

120 g masła

1 łyżeczka wanilii

230 g serka śmietankowego

450 g przesianego cukru pudru

Wymieszać masło, serek śmietankowy, wanilię, a następnie dodać cukier. Polać lukrem między warstwami, posmarować wierzch i boki.

Zobacz również:



Jakie kwiaty na cmentarz wybrać? Najtrwalsze rośliny na groby



Hieny cmentarne wracają przez kryzys. Na co trzeba zwrócić uwagę?



Mak w trumnie, dziecko pod progiem. Tak radzono sobie ze śmiercią