4 najgorsze śniadania, jeśli chcesz schudnąć z brzucha. Tego unikaj jak ognia!
Chcesz pozbyć się uciążliwej "oponki" i w końcu cieszyć się płaskim brzuchem? Kluczem do sukcesu jest nie tylko regularna aktywność fizyczna, ale przede wszystkim odpowiednio zbilansowana dieta. A ta zaczyna się już od śniadania. Niestety, wiele popularnych porannych posiłków to prawdziwe bomby kaloryczne, które sabotują nasze wysiłki w walce o wymarzoną sylwetkę. Sprawdź, czego unikać o poranku, by osiągnąć swój cel.
Spis treści:
Kanapki z masłem i wędliną/serem
Tradycyjne polskie śniadanie - chrupiąca bułeczka lub kromka białego chleba, grubo posmarowana masłem, a na to plasterek ulubionej wędliny lub sera. Brzmi pysznie? Niestety, dla naszej talii to prawdziwy koszmar. Białe pieczywo to głównie węglowodany proste, które powodują gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, a następnie jego szybki spadek. Do tego dochodzi masło, czyli tłuszcze nasycone, oraz często wysoko przetworzone wędliny, pełne soli i konserwantów, które mogą przyczyniać się do zatrzymywania wody w organizmie i powstawania obrzęków. Podobnie jest z serem żółtym - smacznym, ale kalorycznym i bogatym w tłuszcz.
Czy to oznacza, że musisz na zawsze pożegnać się z kanapkami? Absolutnie nie! Wystarczy wprowadzić kilka modyfikacji. Zamiast białego pieczywa, wybierz to pełnoziarniste lub żytnie na zakwasie, które jest bogate w błonnik i zapewni uczucie sytości na dłużej. Masło z powodzeniem zastąpisz pastą z awokado, hummusem lub chudym twarożkiem. Na kanapce połóż chudą wędlinę drobiową, pieczone mięso lub jajko na twardo i koniecznie dodaj solidną porcję warzyw - sałaty, pomidora, ogórka czy papryki.
Słodkie płatki śniadaniowe z mlekiem
Kolorowe kółeczka, czekoladowe muszelki czy miodowe gwiazdki - producenci płatków śniadaniowych prześcigają się w pomysłach, by przyciągnąć naszą uwagę. Niestety, większość tego typu produktów to prawdziwa skarbnica cukru i sztucznych dodatków. Takie śniadanie, choć szybkie w przygotowaniu, funduje nam prawdziwy rollercoaster poziomu glukozy we krwi. Po krótkim zastrzyku energii następuje jej gwałtowny spadek, co objawia się sennością, rozdrażnieniem i nieodpartą ochotą na kolejną porcję słodkości.
Zamiast sięgać po gotowe, kolorowe mieszanki, spróbuj przygotować własne, domowe musli. Wystarczy, że wymieszasz płatki owsiane (najlepiej górskie) z ulubionymi orzechami, nasionami (np. słonecznika, dyni, siemieniem lnianym) i suszonymi owocami bez dodatku cukru. Taką mieszankę możesz zalać jogurtem naturalnym, kefirem lub napojem roślinnym, by cieszyć się pysznym i sycącym posiłkiem, który doda ci energii na cały poranek.
Drożdżówki, pączki i inne słodkie wypieki
Kto z nas nie lubi zacząć dnia od pysznej, pachnącej drożdżówki z serem, budyniem czy owocami? Niestety, takie śniadanie to prosta droga do nadprogramowych kilogramów. Słodkie wypieki to głównie biała mąka i ogromne ilości cukru, a często także tłuszcze trans, które mają bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Taki posiłek nie dostarcza nam praktycznie żadnych wartości odżywczych, a jedynie puste kalorie. Po zjedzeniu drożdżówki szybko znów stajemy się głodni i mamy ochotę na kolejne niezdrowe przekąski.
Jeśli jednak o poranku masz ochotę na coś słodkiego, istnieją zdrowsze rozwiązania. Przygotuj placuszki z mąki owsianej lub orkiszowej z dodatkiem jajka i banana, który naturalnie je osłodzi. Świetnie sprawdzi się również owsianka na mleku lub napoju roślinnym z dodatkiem świeżych owoców i orzechów. Takie posiłki są nie tylko smaczne, ale również sycące i bogate w składniki odżywcze.
Parówki z ketchupem
Parówki to kolejny popularny, szybki pomysł na śniadanie. Niestety, większość dostępnych na rynku produktów ma niewiele wspólnego z dobrej jakości mięsem. To wysoko przetworzone produkty, które często zawierają MOM (mięso oddzielone mechanicznie), a także duże ilości tłuszczu, soli, fosforanów i innych sztucznych dodatków. Regularne spożywanie parówek może przyczyniać się nie tylko do wzrostu wagi, ale również zwiększać ryzyko wielu chorób.
Znacznie lepszym i bogatszym w wartości odżywcze wyborem będą jajka. Możesz przygotować je na wiele sposobów - jajecznicę na odrobinie masła klarowanego, omlet z warzywami, jajka na miękko lub w koszulce. Jajka to doskonałe źródło pełnowartościowego białka i zdrowych tłuszczów, które zapewnią uczucie sytości na długo. Jeśli masz ochotę na mięsne śniadanie, sięgnij po dobrej jakości chudą wędlinę, upieczony wcześniej kawałek kurczaka lub indyka.