Smaki Północy - czym charakteryzuje się kuchnia skandynawska?

Kuchnia skandynawska opiera się na rodzimych i sezonowych produktach. Na stołach królują ryby i owoce morza oraz przysmaki z mięsa renifera, a także świeże warzywa i owoce. Skandynawowie bardzo cenią sobie prostotę przygotowywanych dań, w których najważniejszą cechą jest wysoka jakość produktów i naturalny smak.

Łosoś - król skandynawskich stołów

Łosoś to zdecydowanie numer jeden na skandynawskich stołach. Ceni się go nie tylko za smak, ale też wartości odżywcze. To doskonałe źródło pełnowartościowego białka i kwasów omega-3, które określa się już "sekretem długowieczności". Nie tylko redukują one stany zapalne w organizmie i regulują poziom cukru, ale chronią też przed miażdżycą i groźnymi chorobami serca. W połączeniu z witaminą A i D, których jest również sporo w łososiu, nawilżają i odżywiają skórę, a przede wszystkim spowalniają procesy starzenia się. Wzmacniają też cebulki włosów i paznokcie.

Mają też zbawienny wpływ na mózg i układ nerwowy - poprawiają pamięć i koncentrację, a jednocześnie zmniejszają ryzyko depresji i stanów lękowych. Mięso łososia jest także doskonałym źródłem peptydów, które stymulują produkcję kolagenu, co zapewnia młodzieńczy wygląd na dłużej i zmniejsza ryzyko problemów ze stawami i układem kostnym.

Łosoś jako źródło białka i zdrowych tłuszczów jest też niezastąpionym elementem diety odchudzającej. Nie tylko podkręca metabolizm i zapewnia uczucie sytości, ale ułatwia też spalanie tkanki tłuszczowej. Nie bez przyczyny Skandynawki słyną ze szczupłej sylwetki i wąskiej talii. Według statystyk tłuste ryby morskie lądują na ich talerzach nawet kilka razy w tygodniu.

Jak Skandynawowie przyrządzają łososia?

W Skandynawii dużą popularnością cieszy się zarówno delikatny łosoś atlantycki, jak i pacyficzny o nieco bardziej intensywnym i orzechowym smaku. Do grillowania i duszenia mieszkańcy północnych krajów Europy wykorzystują też chętnie łososia dzikiego o bardzo wyrazistym aromacie.

Warto wiedzieć, że Skandynawowie unikają smażenia ryb - zdają sobie sprawę, że ten proces niszczy wiele cennych składników, przede wszystkim kwasy omega-3. Dlatego łososia najczęściej wędzi się tam na zimno lub gorąco, marynuje w mieszance cukru i ziół, piecze i gotuje na parze.

Bez tej ryby mieszkańcy Północy nie wyobrażają sobie diety

Skandynawowie bardzo często jedzą też śledzie. To zdecydowanie ich drugi ulubiony gatunek ryb. Podobnie jak łosoś są one cennym źródłem kwasów omega-3, witaminy A, D i E oraz cynku, jodu i selenu. Dzięki temu zmniejszają ryzyko schorzeń metabolicznych, takich jak miażdżyca, cukrzyca czy otyłość. Poprawiają też kondycję kości i zębów i stymulują układ odpornościowy, chronią także przed anemią.

Częste włączanie śledzi do diety ma też zbawienny wpływ na urodę - wzmacnia włosy i dosłownie odmładza skórę. Kobiety z północy Europy zdają sobie doskonalę sprawę z tego, że im więcej prostych i zdrowych składników w diecie, tym lepsze zdrowie i młodszy wygląd na lata.

Jak przyrządzić śledzie po skandynawsku?

Śledzie to nieodłączny element skandynawskiej kuchni. Przyrządzanie ich na różnorodne sposoby sprawia, że ryby te nigdy się nie nudzą. Najczęściej podaje się je w postaci marynowanej, a także w śmietanie lub w musztardzie. Popularne są także śledzie w occie, a prawdziwym przysmakiem są kiszone śledzie znane jako surströmming.

