Brytyjczycy zachwyceni polskim miastem. Przestaje być "niedocenianym kierunkiem"

Brytyjski dziennik zachwycony Warszawą

Warszawa od kilku lat uznawana jest za jedną z najdynamiczniej rozwijających się stolic Europy. Brytyjski dziennik The Telegraph opublikował wyczerpujący artykuł, opisujący 20 najciekawszych atrakcji miasta, skupiając się nie tylko na tych najbardziej oczywistych, kojarzonych z pierwszych stron przewodników turystycznych. Na liście znalazły się zarówno muzea, okazałe rezydencje, jak i przestrzenie rekreacyjne.

Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy Brytyjczycy przedstawiają polską stolicę w superlatywach. Na przestrzeni lat opisywali ją jako miasto o reputacji "Paryża Wschodu", prezentowali jako kierunek idealny na city break, odkrywali jej bogate, gastronomiczne oblicze. Tym razem dziennikarz Marc Di Duca przygotował listę 20 atrakcji Warszawy, która ma na celu pokazać różnorodność miasta - od historii, poprzez architekturę i sztukę, aż po miejsca stworzone do relaksu.

Warszawskie ikony

W zestawieniu nie mogło zabraknąć punktów, które są wizytówkami polskiej stolicy. Choć Pałac Kultury i Nauki na przestrzeni lat budził rozmaite emocje, jedno jest pewne. Widok z tarasu widokowego zlokalizowanego na 30. piętrze jest absolutnie wart zobaczenia. To również świetny punkt orientacyjny i najważniejszy symbol powojennej Warszawy.

Na liście nie mogło zabraknąć znaków rozpoznawczych polskiej stolicy 123RF/PICSEL

Odbudowany po II wojnie światowej Zamek Królewski to jeden z najważniejszych zabytków i symbol dawnej potęgi kraju. Bogato dekorowane wnętrza i świetnie opracowane wystawy sprawiły, że brytyjski dziennikarz nie mógł pominąć go w swoim zostawieniu. Tak samo zresztą jak Parku Łazienkowskiego i Pałacu w Wilanowie, nazywanego "polskim Wersalem". Jest w stanie zachwycić nawet te osoby, które nie należą do muzealnych entuzjastów. Z kolei Cmentarz Powązkowski został opisany jako miejsce nieoczywiste, skłaniające do refleksji.

"Nirwana dla miłośników muzeów"

To jedno z pierwszych zdań, jakie pada w artykule brytyjskiego dziennikarza. Wyróżnił m.in. Neon Muzeum, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i Muzeum Powstania Warszawskiego. Szczególną uwagę poświęcił jednak Muzeum Życia w PRL, które pozwala przenieść się w czasie i z bliska zobaczyć codzienność lat 70. i 80. Obiekt jawi się jako dość zabawny, a jednocześnie wyjątkowo nostalgiczny. Na łamach The Telegraph znalazło się miejsce także dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Stanowi przykład tego, że Warszawa potrafi opowiadać swoją historię przystępnie, a jednocześnie z ogromną wrażliwością.

Warszawa okiem Brytyjczyka

Zapoznając się z wrażeniami obcokrajowców, z Warszawy wyłania się obraz miasta dynamicznego i bogatego w atrakcje, dzięki którym podbija serca turystów o bardzo zróżnicowanych gustach. Swoje miejsce na liście znalazły również Bulwary Wiślane, będące ulubionym miejsce rekreacji zarówno mieszkańców, jak i turystów. Polska stolica przestaje być "niedocenianym kierunkiem", a zamiast tego staje się modną i nowoczesną metropolią, która ma wiele do zaoferowania.

