Spis treści: Dlaczego na mrozie telefon szybko się rozładowuje? Jak zabezpieczyć baterie przed utratą energii?

Dlaczego na mrozie telefon szybko się rozładowuje?

Baterie litowo-jonowe obecne w dzisiejszych smartfonach nie lubią niskich temperatur. Gdy wartości na termometrach spadają poniżej zera, błyskawicznie tracą pojemność, a urządzenia szybciej się rozładowują. Bywa to problematyczne szczególnie dla tych osób aktywnie spędzających czas na świeżym powietrzu jak również tych, których praca wiąże się ze stałym korzystaniem z telefonu. Wychodząc na mróz, warto więc przestrzegać kilku zasad, które zabezpieczą urządzenia przez szybkim rozładowaniem. Dzięki tym trikom baterie będą zużywały się znacznie wolniej.

Jak zabezpieczyć baterie przed utratą energii?

Jeśli zależy ci na tym, aby zimą twoje urządzenia elektryczne dłużej działały, pamiętaj o tych kilku zasadach:

Nie używaj telefonu podczas ekstremalnych mrozów

Gdy temperatury spadają poniżej 0, zrezygnuj z przeglądania mediów społecznościowych, przeglądarek internetowych, filmików czy zdjęć. Korzystaj z telefonu dopiero wtedy, gdy wejdziesz do pomieszczenia. Podczas przebywania na dworze umieść go w zamykanej kieszonce blisko ciała - najlepiej znajdującej się wewnątrz kurtki czy płaszcza.

Umieść telefon w etui

Ochronne etui na telefon to świetny gadżet, który nie tylko zmniejsza ryzyko uszkodzeń, ale również zabezpiecza baterię smartfona przed mrozem. Najlepiej by było solidnie wykonane, bo wówczas będzie jeszcze lepiej izolować telefon od zimnego powietrza.

Włącz funkcję oszczędzania baterii

Nowoczesne smartfony posiadają funkcję, która zmniejsza zużycie energii. Można ją uruchomić np. wtedy, gdy bateria jest słaba lub w czasie siarczystych mrozów. Jeśli wiesz, że spędzisz sporo czasu na zewnątrz, wyłącz ponadto Bluetooth, WiFi i zmniejsz jasność ekranu. Dzięki temu możesz mieć pewność, że bateria szybko się nie rozładuje.

Jeśli musisz korzystać z telefonu w czasie mrozów, włącz funkcję oszczędzania baterii 123RF/PICSEL

Zainwestuj w powerbank

Powerbank to genialny wynalazek, który znacznie ułatwia życie osobom intensywnie korzystającym ze smartfonów. Miej go zawsze przy sobie, a w razie słabnącej baterii szybko podładujesz urządzenie.

Unikaj ładowania zimnego telefonu

Zanim rozpoczniesz ładowanie telefonu, odczekaj kilka chwil, aż urządzenie nieco się zagrzeje. Gdy wejdziesz z mrozu do ciepłego pomieszczenia i od razu podłączysz telefon do ładowarki, w jego wnętrzu może zacząć skraplać się wilgoć, co skutkuje poważnymi uszkodzeniami elektroniki.

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Rosół na jagnięcinie Polsat