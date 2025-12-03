Oto czego lepiej nie robić z telefonem na mrozie. Urządzenie w mig się rozładuje

InteriaKobieta Redakcja

Na zewnątrz robi się coraz zimniej, a największe mrozy w tym sezonie zimowym dopiero przed nami. Osoby, które często korzystają ze smartfonów - również na dworze, zapewne zauważyły, jak niekorzystnie na baterie litowo-jonowe działa mróz. Jeśli zależy ci na tym, aby twój telefon dłużej działał w niesprzyjających warunkach, koniecznie zastosuj te proste wskazówki.

Kobieta w niebieskiej zimowej kurtce z futrzanym kapturem siedzi na ławce w parku otoczonym zaśnieżonym krajobrazem i korzysta z telefonu. W tle widoczne są drzewa i kopce śniegu.
Podczas mrozów smartfon najlepiej przechowywać w kieszonce kurtki blisko ciała. Inaczej w mig się rozładuje 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego na mrozie telefon szybko się rozładowuje?
  2. Jak zabezpieczyć baterie przed utratą energii?

Dlaczego na mrozie telefon szybko się rozładowuje?

Baterie litowo-jonowe obecne w dzisiejszych smartfonach nie lubią niskich temperatur. Gdy wartości na termometrach spadają poniżej zera, błyskawicznie tracą pojemność, a urządzenia szybciej się rozładowują. Bywa to problematyczne szczególnie dla tych osób aktywnie spędzających czas na świeżym powietrzu jak również tych, których praca wiąże się ze stałym korzystaniem z telefonu. Wychodząc na mróz, warto więc przestrzegać kilku zasad, które zabezpieczą urządzenia przez szybkim rozładowaniem. Dzięki tym trikom baterie będą zużywały się znacznie wolniej.

Jak zabezpieczyć baterie przed utratą energii?

Jeśli zależy ci na tym, aby zimą twoje urządzenia elektryczne dłużej działały, pamiętaj o tych kilku zasadach:

  • Nie używaj telefonu podczas ekstremalnych mrozów

Gdy temperatury spadają poniżej 0, zrezygnuj z przeglądania mediów społecznościowych, przeglądarek internetowych, filmików czy zdjęć. Korzystaj z telefonu dopiero wtedy, gdy wejdziesz do pomieszczenia. Podczas przebywania na dworze umieść go w zamykanej kieszonce blisko ciała - najlepiej znajdującej się wewnątrz kurtki czy płaszcza.

  • Umieść telefon w etui

Ochronne etui na telefon to świetny gadżet, który nie tylko zmniejsza ryzyko uszkodzeń, ale również zabezpiecza baterię smartfona przed mrozem. Najlepiej by było solidnie wykonane, bo wówczas będzie jeszcze lepiej izolować telefon od zimnego powietrza.

  • Włącz funkcję oszczędzania baterii

Nowoczesne smartfony posiadają funkcję, która zmniejsza zużycie energii. Można ją uruchomić np. wtedy, gdy bateria jest słaba lub w czasie siarczystych mrozów. Jeśli wiesz, że spędzisz sporo czasu na zewnątrz, wyłącz ponadto Bluetooth, WiFi i zmniejsz jasność ekranu. Dzięki temu możesz mieć pewność, że bateria szybko się nie rozładuje.

Osoba ubrana w zimową kurtkę korzysta ze smartfona na tle zaśnieżonego samochodu, otaczają ją opady śniegu.
Jeśli musisz korzystać z telefonu w czasie mrozów, włącz funkcję oszczędzania baterii 123RF/PICSEL
  • Zainwestuj w powerbank

Powerbank to genialny wynalazek, który znacznie ułatwia życie osobom intensywnie korzystającym ze smartfonów. Miej go zawsze przy sobie, a w razie słabnącej baterii szybko podładujesz urządzenie.

  • Unikaj ładowania zimnego telefonu

Zanim rozpoczniesz ładowanie telefonu, odczekaj kilka chwil, aż urządzenie nieco się zagrzeje. Gdy wejdziesz z mrozu do ciepłego pomieszczenia i od razu podłączysz telefon do ładowarki, w jego wnętrzu może zacząć skraplać się wilgoć, co skutkuje poważnymi uszkodzeniami elektroniki.

