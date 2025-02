Koty, tak samo jak ludzie mogą umieć inne charaktery i usposobienia do życia. Jeden będzie duszą towarzystwa, inny introwertykiem, a jeszcze następny "leniwcem". W gruncie rzeczy wszystkie te opcje są jak najbardziej w porządku. Przecież nie możemy zmieniać naszych małych podopiecznych w kogoś, kim nie są. Oczywiście, chyba że są to niezdrowe nawyki, którym może zaradzić behawiorysta. Warto zaznaczyć, że na charaktery kotów może wpływać wiele czynników, niektóre cechy będą im towarzyszyć od narodzin, a inne zmieniać się z wiekiem lub wynikać z wychowania. Chcesz przekonać się, jaka dusza drzemie w twoim pupilu? Przejdź do naszego quizu, odpowiedz na kilka prostych pytań i poznaj bliżej swojego kociaka.