Trudny QUIZ wyłącznie dla prawdziwych kociarzy! 6/12 to naprawdę niezły wynik!

Międzynarodowy Dzień Kota w Polsce. Kiedy obchodzimy?

W Polsce 17 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kota, który po raz pierwszy był obchodzony w 2006 roku. Święto obchodzone jest nie tylko przez właścicieli kotów, ale również przez osoby, które nie posiadają kociego przyjaciela w domu. Celem tego dnia jest zaznaczenie znaczenia kotów w codziennym życiu człowieka oraz przypomnienie innym o kotach bezdomnych i tych, które żyją w schroniskach. Święto ma zachęcać do pomocy zwierzętom. Koty, które nie mają na tyle szczęścia, aby móc obchodzić ten dzień w domowym zakątku, można obdarować na wiele innych sposobów. Jednym z nich jest po prostu dokarmianie osiedlowe kota, który doceni pomoc i odwdzięczy się mruczeniem. Zwierzęta, które znajdują się w schroniskach, można obdarować paczkami z najpotrzebniejszymi artykułami.

Międzynarodowy Dzień Kota za granicą

Historia powstania Dnia Kota sięga głębszych korzeni. Pierwszy Dzień Kota obchodzony był 17 listopada 1990 roku we Włoszech, który powstał z inicjatywy włoskich dziennikarzy. Pomimo zapoczątkowania tego święta we Włoszech w listopadzie, Międzynarodowy Dzień Kota obchodzony jest również 17 lutego.

Dzień kota w innych krajach:

Japonia - 22 lutego

Rosja - 1 marca

Wielka Brytania - 8 sierpnia

Stany Zjednoczone - 29 października

Włochy - 17 listopada (Międzynarodowy Dzień Czarnego Kota)

Międzynarodowy Dzień Czarnego Kota. Czy czarne koty przynoszą pecha?

17 listopada we Włoszech obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Czarnego Kota ustanowiony w 2007 roku przez włoskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt i Środowiska oraz Ruch Obrony Czarnych Kotów. Jest to bardzo ważne święto, którego celem jest uświadomienie innym, że czarne koty wcale nie są pechowe i mają taką samą wartość jak wszystkie inne koty. Ten szczególny dzień ma zniechęcać do negatywnych stereotypów. Czarne koty niegdyś przez wiele przesądów i uprzedzeń były palone żywcem, wieszane oraz obdzierane ze skóry. Ciekawostką jest, że ten dzień nie jest przypadkowy. Liczba 17 we Włoszech jest uważana za liczbę pechową.

