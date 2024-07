Latem możesz dostrzec, że twój umysł wolniej przetwarza informacje i potrzebuje więcej czasu na podjęcie konkretnych decyzji. Dzisiaj przedstawimy zestaw zagadek, który pomoże uporać ci się z tym problemem. Zaczniemy od prostego ćwiczenia, które pobudzi twoje szare komórki do myślenia. Oto łatwy test na spostrzegawczość. Obrazek przedstawia pozornie takie same plażowe piłki, ale czy na pewno? Jedna z nich różni się od pozostałych. Twoim zadaniem jest dostrzeżenie tej różnicy. Jeśli chcesz poznać prawidłowe rozwiązanie, wystarczy, że przesuniesz strzałkę z poniższego obrazka w lewo.

Sprawdź, jak się miewa twoje logiczne myślenie. To ćwiczenie postawi cię na nogi

W upalne dni możesz również dostrzec problemy z pamięcią krótkotrwałą, co wpływa na zapamiętywanie i przywoływanie informacji. To oznaka, że wysokie temperatury znacznie obciążyły twój organizm. Jednak zaraz pomożemy ci się z tym uporać. Skoro już odrobinę rozruszałeś umysł za pomocą poprzedniej zagadki, to jesteś gotowy na coś nieco trudniejszego. Tym razem twoim zadaniem jest rozwiązanie poniższego ćwiczenia w 10 sekund. Poprawną odpowiedź zobaczysz po przesunięciu strzałki z poniższego obrazka w lewo.