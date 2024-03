QUIZ Tych skrótów w PRL używali wszyscy. Wiesz, co oznaczały?

Karolina Woźniak Życie i styl

„Z przystanku koło cepeenu pekaesem jadę do pegieeru” – czyli właściwie skąd, czym i dokąd? Język PRL skrótowcami stał (czy raczej „brzmiał”), a z gospodarczo-administracyjnego żargonu, przenikały one do potocznego języka. W efekcie mowa Polaków sprzed kilku dekad nierzadko przypominała skomplikowany kod, zbudowany z językowych łamańców. Czy dziś byłbyś w stanie go złamać? Sprawdź się w naszym quizie.

Zdjęcie Żyłeś w PRL? Sprawdź, czy pamiętasz popularne skróty z tej epoki / Wieslaw M. Zielinski / East News