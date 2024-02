QUIZ: Wracają "Pamiętniki z wakacji". Ile pamiętasz z poprzednich sezonów? Tylko prawdziwy fan zdobędzie komplet punktów

Ulubiony serial Polaków produkcji Polot Media powraca z nową dawką historii, rozterek i humoru. Już w marcu fani programu „Pamiętniki z wakacji” będą mogli wrócić do nietuzinkowych przygód przed telewizorami. Jednak czy pamiętasz, co działo się w poprzednich odcinkach? Sprawdź to w naszym quizie. Powodzenia!

Zdjęcie Pamiętasz, gdzie odbywały się przygody bohaterów "Pamiętników z wakacji"? / materiały prasowe