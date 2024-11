Słodka tarta z dynią i mascarpone od Ewy Wachowicz. "Fantastyczna"

Zrobić kopczyk, w kopczyku dołeczek. Dodać żółtko i wodę. Zagarnąć nożem, następnie zagnieść ciasto. Włożyć do zamykanego pojemnika i schować do lodówki na minimum godzinę.

Po tym czasie lekko zagnieść i rozwałkować na posypanej mąką stolnicy. Przełożyć do formy na tartę (średnica 24-26 cm, foremka posmarowana masłem). Nakłuć widelcem, przykryć papierem do pieczenia, obciążyć kulkami lub suchą fasolą i wstawić do piekarnika na 15 minut. Następnie usunąć papier z obciążeniem i piec przez kolejny kwadrans (temp. 180 st. C).