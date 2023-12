Ile pamiętasz z kultowej Akademii Pana Kleksa? Tylko mistrzowie zdobędą komplet punktów

Każde dziecko dorastające w czasach PRL widziało go nie raz - film "Akademia Pana Kleksa" był prawdziwym hitem ekranów w tamtych czasach. Stworzony na podstawie książki Jana Brzechwy o tym samym tytule, polsko-radziecki film to ikona lat osiemdziesiątych. Niebawem w kinach zobaczymy jego uwspółcześnioną wersję, bowiem już 5 stycznia 2024 roku czeka nas premiera filmu "Akademia Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Ale zanim go zobaczymy, sprawdź w naszym quizie, ile jeszcze pamiętasz z kultowego filmu z lat 80.

Zdjęcie Wszyscy uwielbiali Pana Kleksa. Jak dobrze pamiętasz kultowy film? / INPLUS / East News