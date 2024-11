Słownictwo z czasów PRL-u było pełne barwnych, często zabawnych neologizmów, które sprawiały, że język młodzieżowy był bogaty i wyrazisty. Były to słowa tworzone często spontanicznie, co dodawało im świeżości i oryginalności. Wyrażenia te zbliżały młodych ludzi do siebie, a także były symbolem sprzeciwu wobec nakazów nakładanych niegdyś na państwo.

Wiele słów jednak miało charakter tymczasowy i nie przyjęło się na dłużej. Wyrażenia były modne przez krótki czas, co ograniczało ich trwałość oraz możliwość przekazania ich kolejnym pokoleniom. Słownictwo to jest dziś często archaiczne, co sprawia, że dla współczesnej młodzieży może być mało zrozumiałe i mało atrakcyjne. Jednak sprawdźmy, jak poradzisz sobie z naszym zestawem pytań. Tylko osoby urodzone w tamtych czasach są w stanie zdobyć aż 13 punktów. Pamięta, że 10 to też dobry wynik - powodzenia!