Na podium znalazły się Luksemburg, Kopenhaga i Wiedeń. Jednak jak podkreślają autorzy raportu, chociaż Luksemburg jest zdecydowanym zwycięzcą, to nie jest liderem we wszystkich analizowanych kategoriach. Ranking zamyka Tirana, czyli stolica Albanii.

Ranking najlepszych stolic do życia. Na którym miejscu Warszawa?

"Business Insider" podkreśla, że ocenę Warszawy zaniżają takie czynniki jak warunki klimatyczne i poziom ochrony zdrowia. Jeśli jednak chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to nasza stolica znalazłaby się w pierwszej dziesiątce.

W tym roku Warszawa została wyróżniona w rankingu Europejskich Miast i Regionów Przyszłości. Zestawienie przygotował "fDi Intelligence", należący do "The Financial Times". Na podium znalazły się kolejno: Londyn, Amsterdam i Dublin. Czwarte miejsce zajęła Warszawa, która wyprzedziła Paryż, Monachium, Madryt i Berlin.