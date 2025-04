13. emerytura - kiedy wypłata? Jeden z przelewów 10 kwietnia

Trzynasta emerytura jest wypłacana emerytom i rencistom razem z podstawowym świadczeniem, w terminie jego wypłaty. W całym kraju otrzymało je już 889 tys. uprawnionych. Pieniądze nie są wypłacane jednego dnia, bo wypłata 13. emerytury przypada na kilka terminów, a pierwsze przelewy na konta seniorów trafiły już 1 kwietnia. Kolejne standardowe terminy wypłacania emerytur przez ZUS to 1., 5., 6., 15., 20. i 25. dzień każdego miesiąca.

Część seniorów 13. emeryturę otrzyma 10 kwietnia. To również jeden ze standardowych terminów wypłat świadczenia, na które czeka obecnie 1,3 mln uprawnionych. Jeżeli wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, środki są przekazywane wcześniej. Najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem płatności, pieniądze z trzynastej emerytury trafiają więc do emeryta lub rencisty. Dotyczy to zarówno osób pobierających świadczenie na konto, jak i tych, które otrzymują je przekazem pocztowym.

Wypłata 13. emerytury nieco inaczej wygląda więc dla wypłaty emeryturyustalonej na 6. i 20. dzień miesiąca. Dodatkowe świadczenie dla pierwszej grupy trafiło już 4 kwietnia. Natomiast 13. emerytura dla osób pobierających świadczenie 20. dnia miesiąca oznacza, że trzynastka zostanie wypłacona 18 kwietnia. Dodatkowe pieniądze przed terminem dostaną także osoby, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Zgodnie z zasadami, wsparcie powinno trafić do nich 1 maja. Ponieważ jednak jest to dzień wolny od pracy, trzynasta emerytura dotrze do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.

Ile wyniesie 13. emerytura na rękę?

Wysokość 13. emerytury równa się wysokości najniższej emerytury obowiązującej od pierwszego marca. Świadczenie, jak powszechnie wiadomo, podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2025 roku emerytury i renty w Polsce zostały zwaloryzowane o wskaźnik 5,5 proc. To oznacza, że 13. emerytura w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto.

Ile wyniesie 13. emerytura na rękę?Seniorzy dostaną 1558,83 zł. Warto tutaj jednak podkreślić, że taka kwota nie obejmie wszystkich seniorów. 13. emerytura w wysokości 1558,83 zł na rękę trafi tylko do tych z nich, którzy pobierają najniższą emeryturę. Te osoby będą miały potrąconą wyłącznie 9-procentową składkę zdrowotną. Seniorzy, których świadczenie przekracza 2500 zł brutto, zostaną obciążeni 12-procentową zaliczką na podatek dochodowy. W rezultacie minimalna kwota 13. emerytury na rękę wyniesie 1484,34 zł netto.

Wysokość 13. emerytury w kwocie 1558,83 zł na rękę to maksymalna wysokość tego świadczenia. Od tej kwoty potrącane są składki zdrowotne i zaliczki na PIT. Jeżeli chcemy tego uniknąć, należy złożyć w ZUS wniosek EPD-21. Poniżej kilka przykładów, ile wyniesie 13. emerytura na rękę, choć należy podkreślić, że są to tylko wartości przybliżone:

1558 zł (przy emeryturze na rękę 1709 zł),

1550 zł (przy emeryturze na rękę 1797 zł),

1531 zł (przy emeryturze na rękę 1920 zł),

1493 zł (przy emeryturze na rękę 2234 zł).

13. emerytura nie jest wypłacana sędziom w stanie spoczynku i prokuratorom. Nie są do niej także uprawnione osoby, które pobierają tak zwaną emeryturę olimpijską. Finansowe wsparcie nie trafi także do tych seniorów, którzy mają zawieszone prawo do świadczeń na dzień 31 marca 2025 roku.

Nie tylko 13. emerytura. Dwa przelewy w jednym

Trzynasta emerytura wypłacana jest, jak zaznaczyliśmy na wstępie, ze świadczeniem emerytalnym. To oznacza, że seniorzy otrzymają dwa przelewy w jednym. Będzie więc to podwójny zastrzyk gotówki. Dla wielu seniorów to najważniejszy dodatek do podstawowego świadczenia, ale niektórzy z nich mogą liczyć także na inne wypłaty. Dodatkowe pieniądze otrzymają osoby, które wcześniej złożyły do ZUS, wspomniany przez nas wcześniej, formularz EPD-21.

Podwójne przelewy dla emerytów nie kończą się na 13. emeryturze. Więcej pieniędzy trafia także do osób powyżej 75. roku życia, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny. Seniorzy ze stwierdzoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymują świadczenie w wysokości 348,22 zł miesięcznie.

