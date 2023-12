Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc wypłaca uprawnionym emerytom świadczenia. Robi to zawsze w stałych terminach - 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia zachwieją jednak tym kalendarzem, a część emerytów dostanie podwójne świadczenie. Jak to możliwe?

Ci seniorzy dostaną podwójną emeryturę w grudniu

W grudniu 2023 roku niektóre wypłaty emerytur odbędą się w innych terminach m.in. z powodu świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy emeryci powinni otrzymać pieniądze jeszcze przed Wigilią - ci, których termin wypłaty wypada 25 grudnia, czyli już w święta, mogą bowiem liczyć na wcześniejsze przelewy.

W najlepszej sytuacji są jednak osoby, które otrzymują świadczenia 1 stycznia. Otrzymają one bowiem podwójne emerytury - pieniądze wpłyną na ich konta zarówno 1 jak i 29 grudnia.

W tym miejscu warto przypomnieć, że od grudnia tego roku zmieniają się ważne limity. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i są na rencie albo na wcześniejszej emeryturze i jednocześnie pracują, muszą kontrolować swoje zarobki. Jeśli ich wynagrodzenie przekroczy bowiem ustalony limit, ZUS może ograniczyć wypłatę świadczeń lub je zawiesić.

Limity te zmieniają się co trzy miesiące - od 1 grudnia emeryt będzie mógł dorobić do 5 tys. 036 zł 47 gr miesięcznie brutto bez ryzyka utraty części świadczenia. Jeżeli przychody seniora z pracy przekroczą 9 tys. 353 zł 50 gr, zostanie mu odebrane całe świadczenie. Oczywiście, osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń.

1 stycznia 2024 roku wejdą w życie także przepisy, rozszerzające prawo do emerytury pomostowej. Pozwolą one skorzystać z wcześniejszej emerytury osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku.

Na początku 2024 roku seniorzy będą mogli także liczyć na zwrot nadpłaconego podatku z "trzynastek" i "czternastek". Otrzymają go wszyscy emeryci, których świadczenia w 2023 roku nie przekroczyły kwoty 30 tys. zł. Niektórym Skarbówka zwróci nawet 400 zł!

