Czym jest 500+ i od kiedy wzrośnie miesięczna kwota?

Program Rodzina 500+ został wprowadzony w 2016 r. i wówczas świadczenie przysługiwało na każde kolejne dziecko aż do ukończenia 18 roku życia. W 2019 r. zmieniono zasady programu i kwota 500 zł miesięcznie trafiała do każdej rodziny z dzieckiem. Od 1 stycznia przyszłego roku kwota ta wzrośnie do 800 zł miesięcznie na każde dziecko.

ZUS ostrzega przez fałszywą informacją ws. 800+

W ostatnim czasie w sieci pojawiły się nieprawdziwe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł od sierpnia 2023 r. do końca tego roku. Do ZUS zgłaszają się klienci, którzy chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek (druk WYR.8P). Taki wniosek nie jest drukiem przygotowanym przez ZUS i nie należy go składać, bo takie wyrównanie nie przysługuje - informuje ZUS.

Zdjęcie Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się w 800+. Nastąpi to automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku - informuje ZUS / 123RF/PICSEL

I przypomina, że wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Natomiast od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się w 800+. Nastąpi to automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Po nowym roku osoby uprawnione otrzymają wypłaty w nowej wysokości i zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ponadto ZUS informuje również na swojej stronie, że prawo doświadczenia 500+ jest ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak aby było ono wypłacane od początku, rodzic musiał złożyć wniosek do końca czerwca 2023 r. Jeśli się spóźnił i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca, w którym złożył wniosek.