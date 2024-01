Spis treści: 01 Problematyczne finansowanie rolników towarowych

Zapisy ustawy lombardowej, obowiązującej od 7 stycznia, nakładają na banki konieczność traktowania rolników jako konsumentów w przypadku zaciągania kredytów.

Portal money.pl porozmawiał z wiceprezesem Związku Banków Polskich, Bartoszem Kublikiem, który podkreślił, że:

Banki różnie podchodzą do obsługi rolników na podstawie nowych przepisów. Niektóre całkowicie wstrzymały przyjmowanie wniosków kredytowych od rolników, inne obsługują ich w ograniczonym zakresie.

Problematyczne finansowanie rolników towarowych

W szczególności problematyczne staje się finansowanie rolników towarowych, czyli tych, którzy produkują na dużą skalę i dostarczają produkty rolne dla polskich przetwórców. To kluczowa gałąź gospodarki, a eksport tego sektora w 2022 roku przekroczył 40 mld euro. Zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze, z BNP Paribas na czele, obawiają się utraty marży i ryzyka prawnego.

Według danych GUS, w Polsce istnieje około 1,3 mln gospodarstw rolnych, z czego 250-300 tys. to producenci na dużą skalę. Wprowadzone zmiany sprawiają, że niezależnie od skali działalności, rolnik ma być traktowany jako konsument, co komplikuje uzyskanie kredytów, których wartość zazwyczaj sięga milionów złotych.

Kontrowersje w sektorze bankowym

Wiceprezes ZBP w rozmowie z money.pl argumentuje, że ujęcie rolników w reżimie ustawy o kredycie konsumenckim stwarza bariery dla kredytowania preferencyjnego. To także uderza w bankowość spółdzielczą, silnie związaną z rolnikami, którzy są jednocześnie klientami i udziałowcami tych banków.

Nie tylko limit kosztów pozaodsetkowych, ale także różnice w procedurze oceny zdolności kredytowej i wycenie ryzyka kredytowego sprawiają, że finansowanie rolników staje się trudniejsze. Wiceprezes ZBP uznaje to za aberrację ekonomiczną, która może doprowadzić do podniesienia kosztów kredytów dla rolników.

Apel do rządu i analiza Ministerstwa Finansów

Związek Banków Polskich apeluje do rządu o ponowne rozważenie zmian w ustawie lombardowej, aby rolnicy nie zostali pozbawieni finansowania. Banki sygnalizowały problem już wcześniej, jednak do tej pory spotkały się z brakiem reakcji ze strony władz. Ministerstwo Finansów obecnie analizuje postulaty legislacyjne i zbiera opinie różnych instytucji w tej sprawie. Wiceprezes ZBP przekonuje, że konieczna jest nowelizacja ustawy, aby przywrócić poprzedni stan prawny i zapewnić rolnikom łatwiejszy dostęp do finansowania.

