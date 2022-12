Jakie rośliny obowiązkowo powinny znaleźć się w domu w czasie Świąt Bożego Narodzenia? Absolutną podstawą jest oczywiście choinka - koniecznie udekorowana pięknymi ozdobami, cukierkami, orzechami i bombkami z motywami religijnymi. To jednak dopiero początek. Z Bożym Narodzeniem kojarzą się nam przecież także inne rośliny. Co roku wręczamy je sobie, chodząc "po kolędzie", stroimy nimi stoły i ganki.

Choinka to podstawa!

Zacznijmy jednak od podstaw. Trudno wyobrazić sobie bowiem Święta Bożego Narodzenia bez choinki. Dlaczego świąteczne drzewko jest takie ważne? Pięknie prezentuje się we wnętrzu i sprawia, że w domu w mgnieniu oka pojawia się magiczny klimat.

Reklama

Choinka ma jednak także wyjątkową symbolikę. Uważa się ją za zwiastun odrodzenia. Zielony kolor symbolizuje nadzieję i wieczne życie. Zgodnie z dawną tradycją światełka, którymi przystrajamy drzewko, ukazują przyjście Jezusa na świat. Ponadto mają odpędzić od domostwa złe moce i sprawić, że w nadchodzącym roku domownicy nie spotkają się z nieżyczliwymi spojrzeniami ludzi.

Zdjęcie Trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia bez choinki / 123RF/PICSEL

Wiele rodzin stoi teraz przed ważnym wyborem, zastanawiając się: jaką choinkę wybrać? Możliwości jest wiele. Zgodnie z tradycją powinno być to żywe drzewko iglaste. Najczęściej wybieranym gatunkiem jest świerk. Niestety świerki pospolite szybko gubią igły, a świerki kłujące mogą sprawiać problemy podczas dekorowania. Doskonałą alternatywą jest jodła - dostojna i wytrzymała - sprawdzi się idealnie.

Zobacz również: Rośliny doniczkowe kwitnące zimą. Te prezentują się najpiękniej!

Jemioła: jest symbolem płodności

Jemioła także jest symbolem Świąt Bożego Narodzenia. Warto postarać się o nią przed 24 grudnia. Można tworzyć z niej ozdobne stroiki lub powiesić ją w różnych częściach domu - na przykład nad wigilijnym stołem.

Jemioła, zgodnie z dawnymi wierzeniami zapewnia domownikom szczęście i dostatek. Jest również symbolem płodności. Przed laty kilka listków tej rośliny dawano w noc wigilijną zwierzętom, by te szybko doczekały się młodych. Przyszłe żony stawiano z kolei pod gałązką jemioły, wierząc, że w ten sposób przyciągną do siebie małżeńskie szczęście i liczne potomstwo.

Zdjęcie Jemioła, zgodnie z dawnymi wierzeniami, zapewnia domownikom szczęście i dostatek / 123RF/PICSEL

Najbardziej znanym zwyczajem związanym z jemiołą jest ten dotyczący całowania. Zgodnie z nim, jeśli dwie osoby w czasie Świąt Bożego Narodzenia spotkają się pod zawieszoną w domu gałęzią jemioły, muszą okazać sobie życzliwość, symbolicznym pocałunkiem. To gwarantuje im szczęście i sympatię ludzi.

Zobacz również: Książki pod choinkę - oto najlepsze propozycje. "Kobieta z książkami" - videocast Agi Szynal

Gwiazda betlejemska: wskazuje drogę do Jezusa

Życie i styl Zachwyca kwiatami, ale może być niebezpieczna. Kto nie powinien jej kupować? Wilczomlecz nadobny, nazywany jest również poinsecją lub gwiazdą betlejemską. To piękna roślina, która w wielu państwach na świecie jest symbolem Świąt Bożego Narodzenia. W Ameryce Północnej w grudniu charakterystycznymi czerwonymi kwiatami ustraja się nie tylko domy, ale również kościoły, urzędy, ulice i sklepy. Dlaczego?

Z gwiazdą betlejemską związana jest legenda. Zgodnie z nią meksykańska dziewczynka szła z rodziną 24 grudnia do miejscowej kaplicy. Nie miała żadnego daru dla narodzonego Jezusa i z tego powodu była przygnębiona. Wówczas wpadała na pomysł, by w czasie drogi zebrać dla Dzieciątka kwiaty. Podczas modlitwy ofiarowała bukiet złożony właśnie z poinsecji. Wówczas w kaplicy miał dokonać się cud - czerwone kwiaty miały zacząć świecić w ciemności.

Zdjęcie Uważa się, że wilczomlecza nie może zabraknąć na stole wigilijnym stole, ponieważ przynosi on szczęście / 123RF/PICSEL

Od tej pory poinsecja postrzegana jest za symbol biblijnej gwiazdy betlejemskiej, która doprowadziła trzech mędrców do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Powszechnie uważa się, że wilczomlecza nie może zabraknąć na wigilijnym stole, ponieważ przynosi on szczęście i zapewnia dobrobyt rodzinie.

Ostrokrzew: przypomina o kornie cierniowej

Ostrokrzew to również symbol Świąt Bożego Narodzenia. To roślina, która znacznie bardziej popularna jest jednak w krajach anglosaskich. W grudniu ozdabia się nią ganki i wejścia do domów. W formie grafiki, pojawia się także na świątecznych akcesoriach.

Jak ostrokrzew stał się symbolem Bożego Narodzenia? Jedna z legend mówi, że dawno temu pozbawiony był bujnych zielonych liści - rósł przy drogach i uważany był za zwykły, mało atrakcyjny chwast. Roślina jednak miała magicznie rozrosnąć się i diametralnie zmieniła wygląd, by ukryć Świętą Rodzinę przed żołnierzami Heroda, gdy Jezus był małym chłopcem.

Zdjęcie Ostrokrzew to również symbol Świąt Bożego Narodzenia / 123RF/PICSEL

To jednak nie koniec wspaniałej symboliki ostrokrzewu. Zgodnie z tradycją, ostre liście mają przypominać wierzącym o koronie cierniowej i męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa.

Zobacz również: Kiedy można ubierać choinkę? Są dwie daty

Kaktus Szlumbergera: idealny prezent

Kaktus Szlumbergera potocznie nazywany jest grudnikiem, grudniówką lub właśnie kaktusem bożonarodzeniowym. To roślina, która kwitnie na przełomie listopada i grudnia. Zdecydowanie najbardziej popularne i pożądane są grudniówki kwitnące na kolor czerwony i purpurowy. Kwiaty mogą być jednak także pomarańczowe, fioletowe, białe lub żółte. Utrzymują się przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia, jednocześnie zdobiąc wigilijne stoły. Chociaż Kaktus Szlumbergera nie odznacza się wyjątkową symboliką, warto przystroić nim wnętrze. Dlaczego?

Grudniówka to idealna alternatywa dla gwiazdy betlejemskiej. Osoby, którym znudziły się wciąż te same dekoracje stołu, powinny się na niego zdecydować. Kaktus Szlumbergera może być również wspaniałym upominkiem, jeśli w czasie świąt Bożego Narodzenia odwiedzamy rodzinę lub przyjaciół. Wygląda bardzo majestatycznie - odznacza się długimi płaskimi pędami, które opadają ku dołowi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kaktus Bożego Narodzenia. Jeden błąd i już nie zakwitnie Interia.tv

Zobacz również: Podlej grudnika tą miksturą. Będzie uginać się od kwiatów