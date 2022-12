Kiedy można ubierać choinkę? Są dwie daty

Spis treści: 01 Kiedy ubierać choinkę? Są dwie daty

W galeriach handlowych i na jarmarkach ubrane choinki i dekoracje pojawiają się wraz z końcem listopada. Świąteczny klimat udziela się również nam, dlatego często też chcemy go wprowadzić do mieszkań i domów trochę wcześniej. Dlatego niektórzy decydują się na ubranie choinki w okolicy mikołajek, czyli 6 grudnia.

Jeśli jednak zależy nam na tym, aby magia świąt nieco nam się nie znudziła, zawsze możemy działać zgodnie z tradycją.

Kiedy ubierać choinkę? Są dwie daty

Zdjęcie Ubieranie choinki to jeden z ulubionych zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem / 123RF/PICSEL

Kiedy ubierać choinkę? Według tradycji i kościoła są dwie daty wyznaczające czas dekorowania świątecznego drzewka. Wigilijny poranek 24 grudnia to tradycyjna data dekorowania choinki. Jednak tego dnia w domu zazwyczaj sporo się dzieje w związku z przygotowaniami do uroczystej kolacji, dlatego kościół zezwala na wcześniejsze ubranie drzewka - to tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia.

Ozdabianie choinek. Skąd ten zwyczaj?

Tradycja ozdabiania choinki wywodzi się z Niemiec i tradycji ewangelickiej. Zwyczaj ten powędrował stamtąd do Francji, a następnie dzięki brytyjskiej królowej Wiktorii dotarł do innych krajów Europy i do Ameryki. Kościół katolicki uznał tę tradycję jako religijny symbol dopiero w XVIII wieku. Dotychczas był on uznawany za pogański rytuał.

Pierwsze wzmianki dotyczące ubierania choinek w Polsce wiążą się z Gdańskiem. W 1698 roku mieszkańcy dekorowali je w domach, drzewka można było również kupić na jarmarku świątecznym. Powszechny zwyczaj przyjął się dopiero w XIX wieku. Wcześniej na święta w domach ustawiano snopki zboża. Na stole i pod obrusem nie mogło zabraknąć siana.

Choinki pierwotnie dekorowano jabłkami i ozdobami wykonanymi z papieru. W XVII wieku pojawiły się światełka w postaci świeczek, które później zastąpiły lampki elektryczne. Drzewka ozdabiano również orzechami czy piernikami.

Zieleń drzewka bożonarodzeniowego symbolizuje nadzieję i narodziny, a choinka jest symbolem życia i odrodzenia.

