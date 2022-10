Spis treści: 01 Grudnik - jak zygokaktus trafił do naszych domów?

02 Grudnik - jak często podlewać i czym nawozić szlumbergerę

03 Grudnik - co zrobić, gdy zygokaktus nie kwitnie?

Grudnik - jak zygokaktus trafił do naszych domów?

Grudnik do Europy przywędrował z Brazylii. Należy do rodziny kaktusowatych, a jedna nazwa obejmuje sześć gatunków. W naturalnych warunkach grudnik rośnie pod liśćmi wierzchołków drzew.

O wszystkich tych szczegółach warto pamiętać, wybierając w domu miejsce, w którym ma stanąć doniczka z grudnikiem. Szlumbergera preferować będzie stanowiska jasne, z rozproszonym światłem. Idealnym miejscem dla niej będzie parapet północnego lub wschodniego okna. Zygokaktus nie przepada również za upałami - temperatura ok. 20 stopni Celsjusza będzie dla niego idealna. W okresie spoczynku można ją delikatnie obniżyć. Doniczkę z grudnikiem warto ustawić na parapecie lub regale - roślina ma zwisający pokrój, należy więc ulokować ją tak, by umożliwić pędom swobodne opadanie.

Grudnik - jak często podlewać i czym nawozić szlumbergerę

Grudnik należy do sukulentów i jak wszystkie rośliny z tej rodziny dobrze znosi czasowe niedobory wody. Chcąc jednak zadbać o jego prawidłowy wzrost, nie można zaniedbywać regularnego podlewania - podlewanie raz na 10 dni, gdy wierzchnia warstwa ziemi dobrze przeschnie, powinno wystarczyć.

Co 3-4 tygodnie zygokaktusa warto również nawozić. W tym celu można zastosować jeden z gotowych, dostępnych w sklepach nawozów do sukulentów, można też przygotować własny preparat, bogaty w potas i fosfor. Do jego przygotowania wystarczy skórka banana i trochę ciepłej wody.

Oto przepis:

Skórkę z banana włóż do litrowego słoika, zalej wodą i pozostaw na 24 godziny. Po tym czasie wyjmij skórkę, a "napar" rozcieńcz w proporcji 1:1, roztwór odstaw na kolejne dwa dni. Tak przygotowanym roztworem grudnika można podlewać co 3-4 tygodnie.

Grudnik - co zrobić, gdy zygokaktus nie kwitnie?

Choć grudnik jest uważany za roślinę łatwą w uprawie, również on może sprawiać problemy. Jednym z najczęstszych "zaburzeń" w hodowli rośliny jest brak kwiatów. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, a do najpopularniejszych należą:

Zbyt niska/wysoka temperatura

Zbyt obfite podlewanie lub niedobór wody

Zbyt duża doniczka

Przeniesienie doniczki z rośliną w inne miejsce

Warto też pamiętać, że aby grudnik zakwitł, przez kilka tygodni należy ograniczać mu dostęp do światła (ekspozycja na światło naturalne i sztuczne powinna być ograniczona do 12 godzin na dobę). W tym celu można zakrywać roślinę kartonowym pudełkiem czy nieprzezroczystym naczyniem na 12 godzin dziennie, od października do grudnia.