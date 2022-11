Gwiazda betlejemska: symbol świąt Bożego Narodzenia

Wilczomlecz nadobny lub piękny, nazywany również poinsecją lub popularnie gwiazdą betlejemską, pochodzi z krajów Ameryki Środkowej i Północnej. Jego walory doceniono już na początku XIX w., by niedługo później wyhodować odmiany, które bez trudu mogły zaadaptować się do niższych temperatur klimatu europejskiego.

Wkrótce gwiazda betlejemska dołączyła do grona najchętniej kupowanych roślin doniczkowych na świecie. Roślina zakwita w grudniu, dlatego też szturmuje kwiaciarnie i sklepy tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Wielu określa ją obowiązkowym symbolem Wigilii.

Czy gwiazda betlejemska jest trująca?

Wokół popularnej gwiazdy betlejemskiej narosło sporo niepochlebnych opinii. Wiele osób obawia się bowiem, iż roślina jest trująca i może uczulać. Czy ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości?

Poinsecja zawiera w swoich tkankach trujący biały sok mleczny, który w swoim składzie zawiera kwas euforbinowy, euforbinę i związki cyjanogenne, które mogą poparzyć skórę, wywołać zapalenie, a przedostając się do oka nawet czasowo oślepić. Trujące soki znajdują się zarówno w korzeniach, liściach, jak i łodygach gwiazdy betlejemskiej.

Zdjęcie Wokół popularnej gwiazdy betlejemskiej narosło sporo niepochlebnych opinii / 123RF/PICSEL

Czy gwiazda betlejemska wywołuje uczulenie?

Mimo iż brzmi to groźnie, w praktyce roślina nie jest aż tak niebezpieczna, jak mogłoby się wydawać. Aby poinsecja mogła zaszkodzić naszemu zdrowiu, prowadząc do zatrucia, człowiek musiałby zjeść ok. 600 liści lub wypić pół litra soku.

Z uprawy gwiazdy betlejemskiej powinny jednak zrezygnować osoby uczulone na lateks. Jak wykazują badania, u niemal co drugiej osoby z alergią na lateks wystąpiły objawy uczulenia po bezpośrednim kontakcie z rośliną.

Czy gwiazda betlejemska jest trująca dla zwierząt?

Zakup gwiazdy betlejemskiej powinny przemyśleć nieco głębiej osoby, które posiadają zwierzęta. Mimo iż toksyczność rośliny dla kotów lub psów jest niewielka, to zdecydowanie bezpieczniej będzie "dmuchać na zimne".

Kiedy w naszym domu przebywają małe dzieci lub zwierzęta, poinsecję warto przechowywać poza ich zasięgiem.

