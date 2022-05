W tym tygodniu powrócą do nas burze, a pogoda w dalszym ciągu będzie zróżnicowana. Początek tygodnia z ładną pogodą i ciepłym powietrzem. Już we wtorek zmiana pogody. Przez kraj, z zachodu na wschód, przemieści się chłodny front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Za frontem zacznie napływać coraz chłodniejsze i wilgotne powietrze znad Atlantyku, które pozostanie z nami do końca tygodnia