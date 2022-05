IMGW wydało już ostrzeżenia przed suszą dla 4 województw: lubelskiego, wielkopolskiego, śląskiego i małopolskiego. Te rejony są zagrożone suszą hydrologiczną, a w zlewniach m.in. Wisły czy Warty obowiązuje hydrologiczny alert.

IMGW ostrzega przed suszą i pożarami

Chociaż w ostatnich dniach nie ma co narzekać na piękną pogodę, bo opady deszczu zdarzają się sporadycznie, to dla przyrody nie wróży to nic dobrego. Brak opadów zwiększyły w Polsce zagrożenie suszą - wraz z nią wzrasta również zagrożenie pożarowe w lasach i na łąkach.

Jaka będzie w najbliższych dniach? IMGW nie pozostawia żadnych wątpliwości.

- Cieplejszy zachód i południe, chłodniejsza północ i wschód. Bardzo mało opadów i coraz większe zagrożenie suszą oraz pożarami. Tak w skrócie wygląda nadchodzący tydzień wg prognozy numerycznej modelu WRF-GFS Medium - czytamy we wpisie IMGW na Twitterze.

Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej zostaje wydawane, gdy obecne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych (uznawanych za reprezentatywne) układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni.

SNQ to poziom, poniżej którego mówi się o suszy hydrologicznej. Susza meteorologiczna występuje, gdy obserwowane jest obniżenie poziomu zalegania wód podziemnych.

Prognoza pogody na weekend

Pogoda w nadchodzący weekend (14 -15 maja) z pewnością dopisze. W niektórych częściach kraju temperatura sięgnie 25 stopni Celsjusza. W sobotę w prawie całej Polsce będzie słonecznie - wyjątkiem będzie północ kraju. Termometry pokażą od 16 stopni na Suwalszczyźnie po 25 stopni na Dolnym Śląsku. Niedziela zapowiada się słonecznie - i to w całym kraju. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie temperatura wyniesie 25 stopni.

Pogoda w Polsce - co nas czeka?

Jak będzie w przyszłym tygodniu? Według prognoz IMGW w poniedziałek maksymalna temperatura osiągnie 23 stopnie w południowo-zachodniej części Polski. Najchłodniej będzie na północy kraju - tam temperatura maksymalna ma wynieść 12 stopni.

Podobna aura będzie nam towarzyszyć przez kolejne 3 dni. Słupki termometrów podskoczą w piątek - wówczas maksymalna temperatura w kraju wyniesie 27 stopni na północnym zachodzie kraju. Sobota i niedziela (21 i 22 maja) przywitają nas już prawdziwie upalną pogodą - temperatury wskażą nawet 32 stopnie. Najchłodniej będzie wówczas w rejonach górskich, gdzie temperatura wyniesie 18 - 20 stopni Celsjusza.

