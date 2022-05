Wnioski do ZUS o wydanie zaświadczenia A1 można składać wyłącznie w formie online. Zmiana weszła w życie w kwietniu 2022 roku.

Jak składać takie dokumenty? Wystarczy zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Zaświadczenie A1 - co to jest?

Czym jest zaświadczenie A1? Jest ono wydawane po to, aby potwierdzić, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego podlega składająca je osoba. Zaświadczenie to również informacja o tym, czy dana osoba nie podlega przepisom dotyczącym opłacania składek w innym kraju.

ZUS nie przyjmuje papierowych dokumentów

Od 1 kwietnia ZUS przyjmuje wnioski o zaświadczenia A1 w formie online i tak też na nie odpowiada. Dokument jest wydawany w formie elektronicznej. Zaświadczenia wydawane przez ZUS będą udostępniane konkretnej osobie składającej wniosek na jej profilu PUE ZUS.

Ważna zmiana w ZUS. Jak złożyć wniosek?

Jak złożyć wniosek? Jest to możliwe za pomocą udostępnionego przez ZUS specjalnego kreatora. Krok po kroku pokazuje, jak wprowadzić dane i oświadczenia adekwatne do sprawy osoby składającej wniosek o wydanie A1. Dzięki temu ma się zmniejszyć liczba błędów, co ma przyspieszyć załatwienie sprawy w ZUS.

Przedstawiciele ZUS zaznaczają, że przekazane elektronicznie zaświadczenie A1 można wydrukować. Wydruk nadal jest wówczas dokumentem urzędowym. Na stronie internetowej ZUS można weryfikować autentyczność zaświadczenia A1.

Gdy do formularza elektronicznego wprowadzimy określone informacje, walidator poinformuje o ważności dokumentu. Dzięki temu zagraniczna instytucja zabezpieczenia społecznego czy zagraniczny pracodawca mają możliwość sprawdzenia ważności dokumentu i tego, czy jest prawdziwy.

ZUS informuje, że w 2021 roku wydał ponad 676,7 tys. zaświadczeń A1. To wzrost w stosunku do roku 2020 o 9,56 proc. - wówczas wydano ich ponad 617,7 tysięcy.

