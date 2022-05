Ważna zmiana w programie 500 plus nadchodzi wielkimi krokami.

W czerwcu 2022 roku wypłata wszystkich świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak do tej pory - gminy.

Jednostka zaczęła stopniowo przejmować obsługę programu od 1 stycznia br.

Zobacz również: Nowe świadczenie 400 plus. Ilu rodziców złożyło już wniosek?

Wypłata 500 plus w czerwcu. Terminy

Od 1 czerwca ZUS zacznie realizację wszystkich wypłat w ramach programu "Rodzina 500 plus". W jakie dni ZUS będzie przelewał pieniądze na konto? Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim wyjaśnia w rozmowie ze Spotted Lublin, że przelewy ze świadczeniami 500 plus będą realizowane kilka razy w miesiącu. Każdy rodzic ma mieć ustalony stały termin płatności.

Reklama

- Będzie to: 4, 7, 9, 14, 18 albo 20 dzień miesiąca. Gdy termin wypada w dzień wolny od pracy, to przelew realizujemy odpowiednio wcześniej. Termin płatności to jest dzień, kiedy środki muszą już być na koncie - informuje Małgorzata Korba.

Zobacz również: Nowe "500 plus". Skorzysta tylko jedna grupa zawodowa?

Wypłata 500 plus. Jest jeden wyjątek

Życie i styl Emerytury matczyne: Kto może ubiegać się o dodatkowe świadczenie? Ile wynosi? Przydział terminu płatności ma następować automatycznie, według zasady równomiernego obciążenia wszystkich obowiązujących terminów. Rodzice terminy płatności będą mogli sprawdzić na swoim profilu w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Będą one dostępne w zakładce "wypłaty i zwroty".

Jest jednak pewien wyjątek od stałego terminu wypłaty. Chodzi o pierwszy przelew.

- Np. gdy prowadziliśmy postępowanie wyjaśniające i po jego zakończeniu chcemy jak najszybciej przekazać świadczenie. Kolejny przelew może wtedy przyjść innego dnia miesiąca, a potem termin będzie już stały - rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim.

Zobacz również: "Kiedyś nikt nie chciałby wyglądać tak jak ja". Niezwykła metamorfoza Kasi Guzik

500 plus. Gdzie złożyć wniosek?

Zdjęcie Kiedy składać wniosek o 500 plus 2022? Jak złożyć wniosek? / 123rf / 123RF/PICSEL

Wnioski o świadczenie 500 plus można złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną czy portal Empatia. Środki w ramach programu są wypłacane wyłącznie bezgotówkowo - na numer rachunku bankowego wskazany na wniosku.

Prawo do świadczenia ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy. Trwa on od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku. Jeśli wniosek o 500 plus na okres 2022/2023 wpłynie do ZUS do 31 maja, wypłata świadczenia nastąpi w czerwcu.

Co w przypadku, gdy wniosek złożymy po 31 maja? ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek do końca okresu oświadczeniowego. Gdy złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko w przeciągu 3 miesięcy od dnia jego urodzenia, otrzymamy świadczenie od dnia jego urodzenia.

Zobacz również: Bardo - polskie miasteczko cudów