Rosjanie nie skorzystają już z Facebooku i Twittera. Niedługo odcięty zostanie również Instagram. Rosja zdecydowała się zablokować media społecznościowe pod pretekstem zwalczania dezinformacji.

"Jedna z rosyjskich blogerek płacze, że jej Instagram przestanie działać. Nie przejmuje się tysiącami zmarłych, wliczając w to jej rodaków. Oczywiście jej największym zmartwieniem jest w tym momencie to, że nie będzie mogła publikować fotek jedzenia z restauracji" - pisze serwis Nexta.

"To moje życie, moja dusza"

"Jeśli sądzicie, że Instagram, dla mnie jako blogerki, jest tylko źródłem dochodu, to jesteście w wielkim błędzie. To całe moje życie, moja dusza. To jest coś, z czym zasypiam i budzę się przez te jeb**e pięć lat. Jakie to teraz stadium? Wyparcie?" - pyta swoich followersów.

W internecie zawrzało. Internauci, w tysiącach komentarzy, które pojawiły się pod filmikiem, zwracają uwagę, iż żaden z rozpaczających rosyjskich influencerów nie odniósł się do tragedii, jaka rozgrywa się w Ukrainie.

Rosyjscy influencerzy żegnają się z fanami

Rosyjscy celebryci i influencerzy zaczęli żegnać się z ulubioną aplikacją. W rosyjskojęzycznej części Instagrama możemy natrafić na rzewne wpisy zasmuconych instagramerów. Namawiają oni między innymi do przeniesienia się na inne platformy, w tym Telegrama. Nie wspominają jednak jaki jest główny powód blokady Instagrama.

"Moi drodzy, jestem tu z wami od końca 2012 roku... I dzieliłam się z wami wszystkim, co mi się przytrafiało... Swoim szczęściem, miłością, rozwodem i bólem, twórczością, sukcesami i porażkami, wzlotami i upadkami...

Mówiłam to wiele razy i teraz chcę powiedzieć jeszcze raz! Kocham was i jestem wdzięczna za waszą miłość oraz za wsparcie na przestrzeni tylu lat.

Teraz pisze post i płaczę. Mam nadzieję, że to wszystko nieprawda i zostaniemy wszyscy tutaj...

Teraz pisze post i płaczę. Mam nadzieję, że to wszystko nieprawda i zostaniemy wszyscy tutaj... Ale nadal... Żeby się nie denerwować, mam swój kanał na Telegramie, link w bio i stories. I moje VKontakte, które prowadzę jeszcze od czasów szkoły..." - napisała rosyjska piosenkarka i gwiazdka reality show, Olga Buzowa.

Vloger i piosenkarz Dawa M postanowił rozdać iPhone'y fanom, którzy zasubskrybują jego kanał na Telegramie.

